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Güemes recibirá a San Martín de Tucumán en el Estadio Único “Madre de Ciudades”

El encuentro se disputará el domingo por la novena fecha de la Primera Nacional con la presencia de público neutral.

Hoy 14:35

Güemes recibirá a San Martín de Tucumán este domingo desde las 17 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la novena fecha de la Primera Nacional.

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El encuentro contará con la presencia de público neutral y marcará un nuevo partido del conjunto santiagueño en el principal estadio de la provincia.

El Gaucho volverá a presentarse en el Madre de Ciudades, escenario donde ya fue local recientemente cuando enfrentó a Mitre por la séptima jornada, encuentro que también se disputó con ambas hinchadas.

El equipo santiagueño llega motivado tras el gran triunfo conseguido como visitante ante Atlético de Rafaela.

Por su parte, el conjunto tucumano buscará volver a la victoria luego de haber empatado como local frente a Chacarita en su última presentación.

De esta manera, se espera un partido atractivo entre dos equipos que buscarán sumar y que tendrán el apoyo del público en un escenario de primer nivel. 

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional Club Atlético San Martín de Tucumán Estadio Único Madre de Ciudades

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