La gestión municipal refuerza los operativos de erradicación de mini basurales

Los trabajos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y forman parte de la campaña de prevención del dengue, con el objetivo de mantener limpios los espacios públicos.

Hoy 13:48

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda inició la semana con el despliegue de operativos de erradicación de mini basurales sobre avenida del Libertador, calle Paul Harris, Av. Daniel Prados y Mitre.

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Estás acciones corresponden a las políticas de gestión impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani con el objetivo de fortalecer la campaña de “Lucha contra el Dengue” que tiene el objetivo de mantener limpios los espacios públicos contando con la colaboración de los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad.

En este sentido, el personal del área trabajó arduamente en el levantando de grandes cantidades de residuos domiciliarios, restos de poda y de obra en un sector en el que es recurrente que personas desaprensivas arrojen basura, ya que escasas semanas atrás se debió desplegar un operativo similar.

Al respecto, desde el área se solicita que los vecinos del sector respeten los horarios de recolección de residuos y hagan un uso responsable de los contenedores para evitar la formación de estos mini basurales que terminan convirtiéndose en focos infecciosos donde proliferan mosquitos y demás alimañas.