Se amplía la limpieza de desagües pluviales y se solicita a los vecinos no arrojar basura

Los trabajos se realizaron en distintos sectores de La Banda para prevenir anegamientos, mientras desde el municipio insistieron en el uso responsable de los desagües.

Hoy 13:50

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó el mantenimiento del sistema de desagüe pluvial de los diferentes sectores de la ciudad.

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Las tareas se ejecutaron en Av. Aristóbulo del Valle y Domingo Juárez; Dean Funes y Autopista; y Garay y San Luis.

Desde la comuna instaron a los vecinos a no arrojar basura ni escombros en los desagües que terminan por obstruir su normal funcionamiento durante los momentos de abundantes precipitaciones.

Esta tarea se realizó el lunes a la mañana y estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos que retiró del lugar residuos y restos de poda y de materiales de construcción.

Teniendo en cuenta esta situación, desde la comuna instaron a los vecinos a no arrojar basura ni escombros en los desagües que terminan por obstruir su normal funcionamiento durante los momentos de abundantes precipitaciones.

Cabe destacar, que el municipio realiza esta tarea durante todo el año para mantener en condiciones el sistema de desagüe y prevenir así el anegamiento de agua en diferentes sectores de la ciudad.