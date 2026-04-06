Argentinos Juniors enfrenta a Banfield buscando arrimarse a la cima

El Bicho y el Taladro se ven las caras en el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura.

Hoy 16:52

Argentinos Juniors y Banfield se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un duelo importante para ambos pensando en sus objetivos.

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Argentinos quiere ratificar su levantada

El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, llega en una buena racha tras un arranque complicado de temporada. Desde aquella victoria en el clásico ante Platense, el equipo de La Paternal acumula tres triunfos consecutivos, incluyendo el 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata.

El conjunto de La Paternal es uno de los equipos que más genera en el fútbol argentino, aunque todavía arrastra problemas de eficacia en la definición, una cuestión que intentará mejorar para consolidar su presente.

Banfield busca meterse en la pelea

Por el lado del Taladro, la salida de Rodrigo Auzmendi rumbo a San Lorenzo de Almagro obligó a reinventarse en ataque, pero apareció el juvenil Tiziano Perrotta, quien fue clave con sus goles para la clasificación en la Copa Argentina.

El equipo que conduce Pedro Troglio necesita sumar para acercarse a los puestos de playoffs, en medio de un contexto donde el margen de error es cada vez menor.

Probables formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Ignacio Pais, David Zalazar, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido