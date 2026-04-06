El BCRA alcanzó 60 jornadas consecutivas de compra de dólares y ya acumula casi USD 4.500 millones en 2026

La autoridad monetaria sumó USD 30 millones en la última rueda y alcanzó más del 44% de la meta anual. Las reservas se ubican en USD 44.248 millones, en un contexto de pagos de deuda y variaciones en los activos.

Hoy 18:02

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 60 jornadas consecutivas de compras de dólares tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Este lunes, sumó USD 30 millones, acumulando casi USD 4.500 millones en 2026.

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Desde el inicio de la actual fase del plan monetario, en enero, el BCRA incrementó sus reservas en USD 4.491 millones, lo que representa más del 44% de la meta anual fijada por el equipo económico. Durante el mes pasado, las compras totalizaron 1.670 millones de dólares.

Para mantener el ritmo de adquisiciones, la autoridad monetaria optó por aumentar la cantidad de pesos en circulación sin absorber el exceso mediante mecanismos de esterilización habituales. En paralelo, el Tesoro Nacional emitió deuda en moneda local para absorber parte de la liquidez, con el objetivo de contener la base monetaria, la inflación y el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de divisas podrían situarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de estos factores. Por ahora, lo adquirido alcanza el 44% de la meta anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.248 millones, con una baja diaria de 179 millones de dólares. De acuerdo a fuentes del propio Central, Esta reducción responde a una caída en las cotizaciones de los activos que componen el stock del organismo.

Al finalizar febrero, las reservas se habían ubicado en USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el mayor desde el inicio del actual gobierno. Las recientes variaciones reflejan pagos de deuda externa y fluctuaciones en la valuación de activos como el oro, afectados por el conflicto en Medio Oriente.

El crecimiento de las reservas estuvo condicionado por la demanda de divisas del Tesoro para atender vencimientos de deuda, lo que limitó la velocidad de acumulación. Una parte importante de los dólares ingresó por exportaciones del sector agropecuario y por emisiones de deuda de empresas y provincias. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de bonos y obligaciones negociables superaron los 11.000 millones de dólares.

El crecimiento de las reservas estuvo condicionado por la demanda de divisas del Tesoro para atender vencimientos de deuda, lo que limitó la velocidad de acumulación. Una parte importante de los dólares ingresó por exportaciones del sector agropecuario y por emisiones de deuda de empresas y provincias. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de bonos y obligaciones negociables superaron los 11.000 millones de dólares.