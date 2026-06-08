Bullrich compartió un video viral y se posicionó para la carrera electoral de 2027

La senadora de La Libertad Avanza difundió una pieza audiovisual musicalizada con “Se dice de mí” que incluye una imagen con tres posibles destinos políticos: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno.

Hoy 21:11

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a captar la atención del escenario político tras publicar un video en sus redes sociales que muchos interpretaron como una señal de cara a las elecciones de 2027. La pieza audiovisual combina imágenes de su actividad política con la canción “Se dice de mí”, un clásico popularizado por Tita Merello y reinterpretado en esta ocasión por La Joaqui.

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El elemento que más repercusión generó fue una imagen creada mediante Inteligencia Artificial en la que se observa a Bullrich de espaldas frente a un laberinto con tres posibles salidas identificadas como “Presidencia”, “Vicepresidencia” y “Jefatura de Gobierno”. La ilustración fue interpretada como una validación de las distintas alternativas políticas que se mencionan alrededor de su futuro.

La opción presidencial aparece como la más llamativa, ya que podría generar tensiones dentro del oficialismo. El presidente Javier Milei expresó en reiteradas oportunidades su intención de buscar la reelección, por lo que cualquier movimiento vinculado a una eventual candidatura presidencial dentro del espacio es seguido de cerca por la dirigencia libertaria.

Sin embargo, las otras alternativas también tienen peso dentro de la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Tanto una posible candidatura a vicepresidenta como una postulación para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires forman parte de las especulaciones que circulan desde hace meses en el espacio político.

La elección de “Se dice de mí” tampoco fue casual. El mensaje de la canción fue interpretado como una respuesta a las críticas que la dirigente recibe habitualmente por su estilo y por algunas de sus decisiones políticas. En el video se la muestra recorriendo distintos ámbitos de trabajo y actividad institucional, reforzando una imagen de autonomía y liderazgo.

La publicación llega además en un momento en el que Bullrich comenzó a exhibir algunas diferencias respecto de sectores de la conducción nacional del oficialismo. En las últimas semanas protagonizó movimientos políticos y posicionamientos legislativos que generaron debate dentro del espacio gobernante.

Con este nuevo mensaje, la senadora volvió a instalarse en el centro de la discusión política y alimentó las especulaciones sobre el papel que buscará ocupar en los próximos años. Aunque no realizó anuncios concretos, el video dejó abierta la puerta a distintos escenarios electorales de cara a 2027.