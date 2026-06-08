Encontraron muerto a un directivo de una empresa de Martín Menem

Se trata de Daniel Osorio Peñaloza, gerente y directivo de GenTech Argentina S.A., la empresa de suplementos dietarios creada por el presidente de la Cámara de Diputados. La Justicia investiga las causas del fallecimiento.

Hoy 20:58

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años y directivo de GenTech Argentina S.A., fue encontrado muerto este domingo en su departamento del barrio porteño de Almagro. El hallazgo se produjo luego de que allegados advirtieran que no respondía llamados ni mensajes desde hacía varios días.

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El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Díaz Vélez, donde intervino personal de la Policía de la Ciudad, peritos criminalísticos y un médico legista. Según los primeros informes, no presentaba signos visibles de violencia, aunque la investigación continúa para determinar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, en el lugar también se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantenía una relación laboral con Osorio a través de la empresa. En una primera instancia, el caso fue caratulado como “muerte dudosa” y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, a cargo de Eduardo Cubría.

Los investigadores estiman que la muerte podría haberse producido varios días antes del hallazgo. Por ese motivo, se ordenaron distintas pericias para establecer la fecha exacta del fallecimiento y determinar si existió algún elemento de interés para la causa.

Osorio Peñaloza figuraba como director suplente y se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina S.A., una empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. La firma fue creada por Martín Menem y tiene presencia en distintos mercados del país.

Horas después de conocerse la noticia, la compañía difundió un comunicado en sus redes sociales. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, quien se desempeñó como Gerente de nuestra empresa”, expresó la publicación.

Además, desde la firma destacaron “su profesionalismo, compromiso y calidad humana” y aseguraron que su aporte fue fundamental para el crecimiento de la organización. También enviaron condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Mientras se esperan los resultados de las pericias forenses, la Justicia continúa reuniendo elementos para esclarecer el caso y determinar las causas de la muerte del ejecutivo.