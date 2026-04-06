Defensa y Justicia visita a Instituto con la chance de quedar como líder del Torneo Apertura

El Halcón buscará aprovechar las caídas de Vélez y Estudiantes para treparse a la cima, mientras que la Gloria necesita ganar para seguir con chances de clasificación.

Hoy 17:29

Instituto Atlético Central Córdoba y Defensa y Justicia se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con mucho en juego para ambos.

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Defensa quiere aprovechar su gran presente

El equipo dirigido por Mariano Soso llega en un gran momento y sabe que una victoria podría dejarlo como único líder de la Zona A, tras las derrotas de Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata.

El Halcón atraviesa un gran presente futbolístico e institucional y mantiene una identidad clara de juego, con Aarón Molinas como eje creativo del equipo. En su última presentación, superó a Chaco For Ever, ratificando su regularidad en el torneo.

Instituto necesita ganar para seguir en carrera

Por el lado de la Gloria, el panorama es diferente. El equipo conducido por Diego Flores necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones en el campeonato.

La clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina fue un alivio dentro de una campaña irregular. En ese encuentro fue clave Alex Luna, quien ya dejó atrás una lesión y volvió a marcar en el triunfo ante Atlanta. El próximo rival del certamen será Lanús.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Darío Cáceres; Santiago Sosa, Éver Banega; Juan Manuel Gutiérrez, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Luciano González. DT: Mariano Soso.

Datos del partido