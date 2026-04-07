Perú y Colombia emprenden su ruta electoral este trimestre: ¿qué esperar?

Durante el segundo trimestre de este año se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas en dos países de la región con gran peso geopolítico: Colombia y Perú. Se trata de dos naciones, históricas aliadas de Washington, donde la izquierda triunfó en el anterior llamado a las urnas.

Hoy 07:03

Por Ociel Alí López

Para RT

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Con primeras y segundas vueltas programadas, ya se desarrolla un cronograma que ayudará a definir el rumbo del continente en una coyuntura muy especial.

Entre la atomización y la sorpresa

El próximo domingo 12 de abril se realizará la primera vuelta presidencial en Perú. En esta misma jornada se escogerá el Congreso de la República que, por primera vez desde el siglo pasado, estará reorganizado de forma bicameral. Por lo tanto, ese día los ciudadanos deberán elegir a los 60 senadores y a los 130 diputados que integrarán el nuevo Parlamento.

Esto último no es un dato menor: al elegirse los escaños del Senado a escala nacional y otorgársele un amplio margen de poder, las formaciones políticas regionales quedarían relegadas. Esa dinámica podría aumentar la concentración de poder en los partidos tradicionales, que han visto disminuir su votación en los últimos años y perder protagonismo.

La competencia electoral en el país andino resulta sumamente compleja y las encuestas publicadas hasta la fecha no permiten prever un resultado contundente. Al parecer, la votación está fragmentada y, en ese contexto, la memoria colectiva recuerda el desacierto de los sondeos que no vaticinaron la victoria del expresidente encarcelado Pedro Castillo en los comicios de 2021.

De momento, hay candidatos estrechamente relacionados con las figuras que estaban en la palestra pública en 2021 y que vieron cómo Castillo los superó de manera inesperada. Además, uno de los aspirantes a la primera magistratura fue ministro durante la gestión del maestro rural.

Se trata de Roberto Sánchez, líder del partido Juntos por el Perú (JPP), quien ha salido a la arena pública con atuendos y simbología similares a los de Castillo. Su propuesta se basa en el acercamiento a los sectores indígenas y campesinos, impulsando una agenda política de corte antineoliberal que pretende recoger el fruto de las protestas sociales que surgieron tras la salida del izquierdista.

Sin embargo, hay otros candidatos en la disputa. Uno de ellos es el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López-Chau, del movimiento Ahora Nación (AN), quien es conocido por su apoyo decidido a los manifestantes en contra del gobierno de Boluarte. Ese posicionamiento le ha dado un perfil progresista y de defensor de los derechos humanos ante la opinión pública.

En el horizonte también está el sociólogo Jorge Nieto, del Partido de Buen Gobierno (PBG), exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En su momento renunció al cargo en protesta por la amnistía otorgada a Alberto Fujimori, lo que le mantuvo un aura de independencia.

En el otro lado del espectro político, el escenario no es muy distinto. Entre las opciones de derecha está el partido Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, quien mantiene una base electoral sólida, pero también un amplio rechazo.

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y figura radical de la derecha por el partido Renovación Popular (RP), también quiere dar la pelea. De la misma forma, Carlos Álvarez, del partido País para Todos (PPT), se perfila entre la lista de aspirantes a la primera magistratura; su fortaleza es la trayectoria que tiene como humorista conocido, utilizando ahora una retórica de 'mano dura' que emula a la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En medio de toda esta fragmentación, no hay nada escrito. Cualquier cosa podría suceder y la última semana de campaña será decisiva.

¿Final previsible?

En comparación con Perú, las cosas parecen presentarse de una forma mucho más estructurada y previsible en Colombia, ante la primera vuelta que se realizará el 31 de mayo. Esto se debe a la fortaleza que mantiene el candidato del Pacto Histórico (PH), Iván Cepeda, representante del petrismo, quien encabeza las encuestas de opinión y posee un nicho de votantes lo suficientemente extenso como para garantizar su presencia en el balotaje.

En el espectro de la derecha colombiana se observa una disputa intensa entre el sector institucional, representado por la senadora Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático (CD), y el flanco más disruptivo y populista, que avala al abogado Abelardo de la Espriella.

Aunque Valencia ha intentado tender puentes con sectores críticos del uribismo para refrescar la imagen de su corriente, no se descarta un posible trasvase de votos conservadores hacia De la Espriella.

Así las cosas, en las próximas semanas seremos testigos de procesos electorales de vital importancia, donde una segunda vuelta se pinta como posibilidad. Cualquiera sea resultado, la balanza del espectro político se inclinará para reconfigurar a la región en momentos de gran convulsión internacional.