Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que “con este gobierno nos ahorramos 67 mil millones de dólares en gasto público”, al analizar la situación económica del país durante su columna de este martes en Radio Panorama.

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Durante su intervención, Granados sostuvo que el debate político actual está atravesado por temas coyunturales y no por iniciativas legislativas de fondo. “El caso Adorni, los créditos hipotecarios, es por donde hoy pasarán los discursos del Congreso más que por la ley de glaciares ya aprobada”, afirmó.

En ese sentido, comparó el escenario actual con etapas anteriores y consideró que hubo un cambio en el tipo de investigaciones. “Yo creo que mejoró Argentina. Antes se investigaban otras cosas: un vicepresidente que se quería quedar con la máquina de hacer plata, los bolsos revoleados, la obra pública y los cuadernos. Ahora estamos investigando un departamento y cómo te dieron un crédito hipotecario”, señaló. Y agregó: “La vara está más alta porque este mismo gobierno la levantó, diciendo que había que terminar con todo esto. Entonces, a aguantarse lo que viene”.

El economista también se refirió a la coyuntura energética y anticipó expectativas sobre el mercado del petróleo. “Hoy vamos a saber qué va a pasar con el petróleo, habrá que esperar a las 20 horas. Menos mal que no tenemos que importar barcos y tenemos petróleo para exportar. Estamos con autoabastecimiento”, indicó.

Finalmente, Granados remarcó que el ajuste del gasto público fue uno de los ejes centrales de la actual gestión. “Se echaron a muchísimos empleados públicos, pero además se cerró la obra pública, las transferencias, entre otras cosas”, concluyó.