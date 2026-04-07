Donald Trump: "Una civilización entera va a morir esta noche"

El presidente estadounidense publicó un mensaje en sus redes sociales antes de que se cumpla el plazo de 48 horas que le impuso a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Hoy 09:31

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales antes del vencimiento del ultimátum que le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo.

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“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, introdujo el republicano en su cuenta de Truth Social.

Y continuó: “Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo".

“47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“, cerró Trump. Al mismo tiempo de su mensaje, medios iraníes reportaron este martes ataques contra la isla de Kharg, un punto neurálgico desde el que se exporta la mayor parte del petróleo del país.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó varios ataques en la isla de Kharg, y se escucharon allí varias explosiones”, indicó la agencia de prensa Mehr. Según un mensaje publicado en X por el periodista Barak Ravid, de la web norteamericana Axios, y que cita a un responsable estadounidense, Washington golpeó “objetivos militares”.