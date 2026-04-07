“Nuestra respuesta superará los límites de la región”: la amenaza de Irán a Estados Unidos

Las autoridades iraníes advirtieron que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”. Amenazaron con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años”.

Hoy 10:49

Irán advirtió este martes que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”. Amenazó, además, con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años” horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien dijo que destruirá infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de crudo.

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“Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años”, sentenció la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios locales.

Y siguió: “Si el Ejército de Estados Unidos traspasa las líneas rojas, nuestra respuesta superará los límites de la región”.

La amenaza de Irán llega luego que el presidente republicano advirtiera ayer que “el país entero podría ser destruido en una sola noche” y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Previamente, había puesto un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho, el cual vence esta noche a las 21 (hora argentina).

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda", dijo, y volvió a sostener que hay negociaciones en curso.

“Estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que desean que esto termine, ya que a ellos también les afecta. Después de las 20 de mañana, se quedarán sin puentes, sin centrales eléctricas. Volverán a la Edad de Piedra“, señaló.

Ola de ataques en Teherán

A horas de vencerse el plazo establecido por el presidente republicano, una nueva oleada de ataques sacudió Irán, incluso en zonas residenciales de Teherán, causando la muerte de casi tres docenas de personas.

Medios iraníes reportaron este martes ataques contra la isla de Kharg, un punto neurálgico desde el que se exporta la mayor parte del petróleo del país.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó varios ataques en la isla de Kharg, y se escucharon allí varias explosiones”, indicó la agencia de prensa Mehr. Según un mensaje publicado en X por el periodista Barak Ravid, de la web norteamericana Axios, y que cita a un responsable estadounidense, Washington golpeó “objetivos militares”.

Por su parte, Irán también atacó a Israel y Arabia Saudita, lo que provocó el cierre temporal de un importante puente.

Teherán y sus alrededores se vieron sacudidos en las últimas horas por nuevas explosiones y al menos 18 personas, entre ellas dos niños, murieron enataquesen la provincia de Alborz, vecina de la capital.“Se ha confirmado la muerte de 18 de nuestros conciudadanos, incluidos dos niños pequeños”, informaron las agencias de noticias Mizan y Fars.

El ejército israelí había anunciado una “oleada” deataquespara “dañar” infraestructuras en la capital y otras regiones.

También instó a los iraníes a no viajar en tren hasta las nueve de la noche hora local, lo que hace presagiarataquescontra la red ferroviaria.

Nueva amenaza de Trump

En plena escalada, Trump volvió a reforzar sus advertencias al régimen. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, arremetió el mandatario estadounidense.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?“, marcó luego.

“Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“, concluyó Trump, a menos de 12 horas de vencerse el plazo para negociar un alto al fuego.

Negociaciones

Previo al ultimátum, Irán ya había rechazado una propuesta de alto el fuego. En los últimos días, las fuerzas armadas iraníes cuestionaron la “retórica arrogante” de Washington y aseguraron, a través de un portavoz, que ese tipo de declaraciones del dirigente norteamericano “no tienen efecto” sobre sus operaciones.

Lejos de avizorarse una desescalada en el conflicto, los aliados de Estados Unidos continúan presionando para lograr un acuerdo de última hora con Irán para un alto el fuego de 45 días. Mientras tanto, los mercados globales se mantienen en vilo ante la incertidumbre de si se podrá alcanzar un avance decisivo para encarrilar el final de la guerra en Medio Oriente, que ya transita su día 39.

El régimen que lidera el ayatollah Mojtaba Khamenei, líder supremo del país, envió una propuesta para poner fin a la guerra a Pakistán, país que media entre Teherán y Washington, según informó el lunes la agencia estatal de noticias IRNA. La propuesta consta de 10 cláusulas y aboga por un “fin permanente de la guerra, en consonancia con las consideraciones de Irán”.

El valor del crudo

Este martes por la mañana, el Brent del Mar del Norte para entrega en junio cotizaba en 108,17 dólares, mientras el WTI para mayo cedía un 0,56%, a 111,78 dólares.

Los dos contratos principales, el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) y el Brent del mar del Norte, operaron en alza y se mantuvieron arriba de la barrera de 110 dólares el barril.

El WTI subía 2,6% a 115,34 dólares, su nivel más alto en un mes, mientras el Brent aumentaba 1,3% a 111,24 dólares.

En tanto, las bolsas en Asia y Oceanía operaron mixtas, con bajas en las de Tokio, Singapur, Manila y Jakarta.

Por el contrario, las de Shanghái, Sidney, Seúl, Wellington y Taipéi subían siguiendo la tendencia positiva de Wall Street, que comenzó la semana en alza por la esperanza de un alto el fuego en Medio Oriente.