Chaco: policías salvaron a un bebé que se había atragantado con comida

El niño, de un año, presentaba dificultades respiratorias. Dos agentes realizaron la maniobra de Heimlich y lograron estabilizarlo antes de su traslado al hospital.
Un dramático episodio tuvo un final feliz en la localidad de Machagai, donde efectivos policiales lograron salvar la vida de un bebé de un año que se había atragantado con comida y presentaba serias dificultades para respirar. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del lunes, cuando una mujer se presentó en una dependencia policial para alertar que, en una tienda ubicada sobre avenida Belgrano, un menor se encontraba en estado crítico tras haberse atragantado.
De inmediato, una comisión policial se dirigió al lugar a bordo de un móvil, encabezada por la oficial ayudante Agustina Blanco, junto a otros uniformados. Al arribar, según precisa Diario Norte de Chaco, constataron que el niño estaba somnoliento y con signos evidentes de obstrucción en las vías respiratorias. Mientras se solicitaba asistencia médica al hospital local, la oficial Blanco junto a la cabo primero Espinosa iniciaron maniobras de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias del menor y estabilizar su respiración en el lugar, se informó desde la Policía del Chaco.
Minutos después, una ambulancia trasladó al bebé junto a su madre hasta el hospital, donde fue atendido por el doctor Julio González. El profesional confirmó que el niño se encontraba fuera de peligro y en buen estado general, por lo que recibió el alta médica.