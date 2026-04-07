Vecinos de La Tijera y Señora Pujio destacan el arreglo y mantenimiento de los caminos de la zona

Las mejoras realizadas por la Comisión Municipal de Estación Simbolar garantizaron la transitabilidad pese a las lluvias y beneficiaron a estudiantes, docentes y trabajadores de la región.

Hoy 10:59

Las reiteradas lluvias de los últimos días dejaron en evidencia la importancia de realizar a tiempo los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales.

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Así lo entendieron los vecinos de las localidades de La Tijera y Señora Pujio, ubicadas en el departamento Banda, quienes expresan su profundo agradecimiento a la Comisión Municipal de Estación Simbolar por los trabajos que se realizan en los caminos de la zona, que son de vital importancia para las familias que deben desplazarse a diario para cumplir con sus obligaciones laborales, llevar a los chicos a clases o realizar otro tipo de tareas.

Estos trabajos fueron fundamentales previo al inicio del ciclo lectivo, ya que permitió que los alumnos y docentes pudieran llegar sin mayores dificultades a las aulas de la Escuela N° 411, cuyas autoridades también destacaron la labor de la comuna.

“Esta mejora en los caminos resulta de gran importancia para toda la comunidad, ya que por este trayecto transitan diariamente docentes, alumnos y vecinos en general. Las tareas realizadas, que incluyen limpieza, desmonte, nivelado y compactación del camino, permiten hoy una circulación más segura y accesible, especialmente en épocas de lluvia, donde anteriormente se presentaban dificultades”, resaltaron los vecinos.

Asimismo, los directivos y docentes de la institución educativa destacaron el compromiso y la respuesta del municipio a cargo de Omar Alderete, ante una necesidad prioritaria, valorando el impacto positivo de esta obra en la vida cotidiana de la comunidad.

Cabe resaltar que estos trabajos fueron ejecutados con fondos propios del municipio, en el marco de una gestión transparente y comprometida con el bienestar de los vecinos.

Por su parte, la Comisión Municipal reafirmó su compromiso de continuar trabajando de forma conjunta con la comunidad, atendiendo sus necesidades y promoviendo el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes.