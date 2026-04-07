Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul dejó un muerto y dos policías heridos

Al menos un atacante murió y otro resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido frente al consulado israelí en Estambul, mientras dos policías sufrían heridas leves.

La rápida reacción de las fuerzas de seguridad evitó que la situación escalara aún más, aunque provocó caos y pánico entre transeúntes y empleados cercanos al edificio.