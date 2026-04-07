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Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul dejó un muerto y dos policías heridos

El ataque provocó escenas de pánico y derivó en una rápida respuesta policial que dejó al agresor muerto.

Hoy 08:48

Al menos un atacante murió y otro resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido frente al consulado israelí en Estambul, mientras dos policías sufrían heridas leves.

La rápida reacción de las fuerzas de seguridad evitó que la situación escalara aún más, aunque provocó caos y pánico entre transeúntes y empleados cercanos al edificio.

Imágenes muestran a agentes sacando sus armas y buscando cobertura mientras se escuchaban disparos durante más de diez minutos. Otra secuencia captó a un presunto atacante moviéndose entre camionetas de policía y disparando con un rifle automático y una pistola. Los videos mostraban al menos dos cadáveres en calles y áreas verdes próximas al consulado

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