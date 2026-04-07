Según un informe privado, la modificación del Indec alteró el dato de pobreza

El informe señaló inconsistencias entre datos oficiales que afectaron la comparación de resultados.

Hoy 09:42

La última publicación del Indec confirmó a los analistas los cambios del organismo estadístico en la captación de ingresos laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los que “exageraron la baja de la pobreza” ya que la mejora registrada oficialmente “no se condice con la realidad”, según un informe de Equilibra.

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La consultora señaló que el reporte del Indec difundido este lunes sobre la distribución del ingreso mostró que los ingresos laborales provenientes de la EPH aumentaron entre 43% (trabajadores formales) y 70% (no asalariados) interanual en el cuarto trimestre de 2025, muy por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -31%- y de la Canasta Básica Total (CBT) -26%-.

“De acuerdo a la EPH, los ingresos laborales volaron en el cuarto trimestre del año pasado. La mejora interanual del poder de compra de los ingresos laborales superó el dígito en casi todos los casos al deflactar por el IPC o la CBT, mientras que el PBI (ingreso total de la economía) subió sólo 2,1% en dicho período”, resaltó Equilibra.

La importante diferencia registrada entre el crecimiento de la economía y los ingresos laborales reales relevados “indica que esta última está captando una mejora de los ingresos que no se condice con la realidad, sino que refleja una menor sub-declaración de ingresos (léase una mejor captación) por parte de los encuestados”, remarcó la consultora.

En este sentido, precisó que el incremento interanual del salario formal en el último tramo de 2025 —medido por el Índice de Salarios (30% interanual), el SIPA (32%) y el RIPTE (37%)— se ubicó varios puntos porcentuales por debajo del aumento del ingreso asalariado formal arrojado por la EPH (43%).

El economista Gonzalo Carrera agregó que “todos los ingresos provenientes de la EPH aumentaron notablemente contra fines de 2023 (piso en captación de ingresos) y quedaron entre 30% y 40% por encima deflactados por la Canasta Básica Total”.

“No son puntualmente los informales ni los deciles cercanos a la línea de pobreza, son todos. Tampoco se explica sólo porque la canastas subieron menos que la inflación (efecto precios relativos). La principal razón es que la captación mejoró notablemente (se achicó la subdeclaración) en todos los niveles”, agregó.

En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.

Carrera: "La principal razón es que la captación mejoró notablemente (se achicó la subdeclaración) en todos los niveles” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de Equilibra se suma a otro conocido días atrás con conclusiones similares. Es el caso del CEDLAS, de la Universidad de La Plata, que ya había notado esta cuestión metodológica y otras que vienen incidiendo en la variación abrupta del indicador de pobreza.

Cabe recordar que, según el Indec, la pobreza pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

El Cedlas planteó 3 aspectos que estaría afectando la medición: un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Asimismo, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”. “Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.