Colapinto en Buenos Aires: cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

El piloto argentino se presentará el 26 de abril en Palermo con un auto de Fórmula 1. Ya están disponibles los tickets y los distintos sectores para el evento.

Hoy 08:47

Se dieron a conocer los valores de las entradas para la esperada exhibición de Franco Colapinto en la ciudad de Buenos Aires, donde el piloto argentino se presentará a bordo de un auto de Fórmula 1 el domingo 26 de abril.

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El evento tendrá lugar en un circuito especialmente montado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo, y marcará un hecho histórico: será la primera vez en 14 años que un monoplaza de F1 circule oficialmente por la ciudad.

Colapinto manejará el Alpine E20, un vehículo con motor Renault V8 y los colores de la escudería francesa, en un show que promete convocar a miles de fanáticos y posicionarse como uno de los eventos deportivos del año.

Cuánto cuestan las entradas

La organización confirmó los distintos sectores y precios para quienes deseen asistir al evento:

- Motorola Grandstand Dorrego: $180.000 + cargo por servicio.

- Latin Securities Grandstand Libertador: $180.000 + cargo por servicio.

- Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000 + cargo por servicio.

- YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + cargo por servicio.

Además, habrá sectores gratuitos, tribunas, fan zones y opciones de hospitalidad premium, que incluirán experiencias como acceso a boxes mediante los denominados Garage Tours.

Cómo adquirir los tickets

Las entradas pueden comprarse a través de la plataforma enigmatickets.com, mientras que las experiencias exclusivas como los Garage Tours se gestionan mediante Bigbox Argentina.

La preventa exclusiva comenzó ayer, con la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito de Mercado Pago en tres cuotas sin interés. Por su parte, la venta general se habilitará este 7 de abril, aunque quienes utilicen ese medio de pago mantendrán el beneficio de financiación.

Un evento clave para el regreso de la Fórmula 1

Más allá del espectáculo, la exhibición forma parte de una estrategia para impulsar el regreso del Gran Premio de Argentina, ausente del calendario desde 1998.

El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, señaló que la figura de Colapinto resulta clave en este proceso, mientras avanzan las obras de remodelación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con la intención de volver a recibir competencias internacionales en los próximos años.

El evento contará con formato de festival, con propuestas interactivas, activaciones de marcas y transmisión oficial a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium.

Para Colapinto, será además un momento especial: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más importantes de mi vida”, expresó el piloto, que buscará compartir la experiencia con el público argentino.