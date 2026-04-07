Detuvieron a “Kiko” tras robarle a su madre y cometer otro ilícito horas después: tenía pedido de detención vigente

El acusado fue denunciado por su propia madre por sustraerle una garrafa y luego fue detenido junto a un cómplice tras otro robo en Villa Balnearia. Ambos cuentan con antecedentes

Hoy 21:10

Un nuevo episodio delictivo generó conmoción en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, donde un sujeto fue aprehendido tras protagonizar dos hechos delictivos en pocas horas, incluido el robo a su propia madre.

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El primer hecho ocurrió durante la madrugada del martes, alrededor de las 02:00, cuando una mujer de 51 años descubrió a su hijo, José Francisco Juárez, alias “Kiko”, sustrayendo una garrafa de 10 kilos desde el interior de su vivienda.

Según denunció la damnificada, no se trataba de un hecho aislado, sino de reiterados robos dentro del hogar, ya que el acusado sustraería elementos para intercambiarlos por sustancias prohibidas. A raíz de esta situación, el fiscal Rafael Zanni dispuso la aprehensión del sujeto y una serie de medidas investigativas.

Horas más tarde, cerca de las 15:00, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 interceptaron a Juárez junto a otro individuo identificado como Jesús Rosario Molina, de 38 años, ambos con antecedentes, en inmediaciones de calles Virgen del Valle y Puerto Argentino.

El procedimiento se concretó tras ser observados en actitud sospechosa, y luego de que una vecina alertara que ambos habrían salido de una vivienda transportando pertenencias.

Posteriormente, la propietaria del inmueble confirmó el robo de un televisor y otros elementos, los cuales logró identificar a través de cámaras de seguridad.

Durante la requisa, los uniformados encontraron en poder de “Kiko” un control remoto de televisor y un cuchillo tipo carnicero. Tras un rastrillaje en la zona, se logró recuperar un televisor de 32 pulgadas y una pava eléctrica, que habían sido abandonados a una cuadra del lugar.

Asimismo, se constató que Juárez contaba con un pedido de aprehensión vigente por la denuncia realizada por su propia madre, lo que agravó su situación judicial.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos.