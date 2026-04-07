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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 17º
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La intendente Fuentes participó de la disertación sobre gestión de residuos sólidos urbanos

El acto fue organizado por el Ministerio de Producción, la Subsecretaria de Medio Ambiente y la UNSE.

Hoy 21:44
Norma Fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a una disertación sobre gestión de residuos sólidos urbanos, organizada por el Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Medio Ambiente y la UNSE.

Dictada por el especialista, Horacio Ibarra, la actividad contó con la presencia de intendentes, comisionados municipales y representantes de diversas organizaciones intermedias.

También participaron el ministro de la Producción, Néstor Machado; el subsecretario de Medio Ambiente, Pablo Fuentes y el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; entre otras autoridades.

La jefa comunal estuvo acompañada por funcionarios y responsables del área de Servicios Públicos, además de los titulares de los centros operativos encargados de la recolección de residuos.

El encuentro sirvió para consolidar estrategias conjuntas y avanzar en la reducción de la generación de residuos, así como en el fortalecimiento de los sistemas de recolección y tratamiento.

Además, se destacó la importancia de profundizar la educación ambiental y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para lograr cambios duraderos.

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