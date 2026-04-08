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Tucumán: dictan prisión preventiva a dos hermanos por el crimen de Hugo Fernández

El Ministerio Fiscal de Tucumán solicita prisión preventiva para los hermanos acusados del asesinato de Hugo Fernández, quien fue apuñalado en el barrio El Salvador.

Hoy 01:17

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, liderada por Pedro Gallo, está investigando un caso de homicidio ocurrido en Tucumán, donde se dictó prisión preventiva para dos hermanos implicados en la muerte de Hugo Fernández.

El auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio representó al Ministerio Público Fiscal (MPF) durante la audiencia de control de aprehensiones y formalización de la investigación, solicitando medidas de coerción más severas.

Los hermanos, Ángel Fernando Jaime de 25 años y Alejandro Maximiliano Jaime de 23 años, enfrentan cargos por homicidio y lesiones graves respectivamente, con prisión preventiva solicitada de cuatro meses para Ángel y dos meses para Alejandro.

La fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales, como el peligro de fuga y la posibilidad de obstrucción de la investigación, para justificar su solicitud de prisión preventiva.

El juez actuante accedió parcialmente al requerimiento del MPF, ordenando la prisión preventiva por un periodo de dos meses para ambos acusados.

Según la acusación, el 3 de abril, Hugo Fernández, de 44 años, fue apuñalado tras una discusión con Alejandro Jaime, quien convocó a su hermano Ángel y a otros familiares para agredir a la víctima.

Tras ser atacado, Fernández fue trasladado al hospital Padilla por familiares, donde fue declarado muerto debido a un traumatismo abierto de tórax por herida de arma blanca.

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