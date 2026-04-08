Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Mediante un comunicado, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó que “apoya la decisión del presidente Trump” y también “los esfuerzos de Washington para garantizar que Teherán deje de representar una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Estados Unidos, Israel, los países árabes vecinos y el mundo”.

Hoy 01:04

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, según un comunicado difundido por su oficina.

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“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, con la condición de que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, señala el texto citado por medios israelíes.

Además, el gobierno israelí respalda los esfuerzos de Washington para garantizar que Irán deje de representar una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Estados Unidos, Israel, los países árabes vecinos y el resto del mundo.

El comunicado agrega que Estados Unidos comunicó a Israel su compromiso de alcanzar esos objetivos en las próximas negociaciones. También subraya que “el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano”.