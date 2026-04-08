Detenido y cocaína incautada en operativo antinarcóticos en Sáenz Peña

Un operativo de la División Microtráfico Interior en Sáenz Peña resultó en la detención de un hombre y la incautación de cocaína lista para la venta.

Hoy 03:42

En la tarde del lunes, se llevó a cabo un operativo antinarcóticos por parte de la División Microtráfico Interior en el Barrio 1° de Mayo, que concluyó con la detención de un hombre de 26 años y la incautación de estupefacientes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente comenzó alrededor de las 14 horas, en el marco de un procedimiento de prevención establecido por la Ley Provincial de Narcomenudeo. Los efectivos policiales que realizaban patrullaje en las avenidas 1 y 28 observaron a un individuo a bordo de una motocicleta que circulaba a alta velocidad.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó maniobras evasivas e intentó escapar, lo que provocó una breve persecución que culminó en la calle 7, entre 20 y 22.

Durante la inspección de la motocicleta, una Gilera Smash de 110cc, los agentes encontraron 40 envoltorios de nylon, comúnmente denominados “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo realizadas por el Departamento Antinarcóticos confirmaron que se trataba de 13,3 gramos de cocaína.

Además de la droga, se incautaron un teléfono celular de alta gama (Samsung S20) y una suma de $329.900 en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada. También fue confiscada la motocicleta utilizada por el sospechoso.

De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, el detenido fue notificado de su aprehensión bajo la causa por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, en virtud de la Ley Provincial N° 2304-N de Narcomenudeo. Tanto el individuo como los elementos confiscados fueron puestos a disposición de la justicia.