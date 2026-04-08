Pullaro y Nación firman acuerdo por fondos para jubilaciones en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe ha firmado un convenio con Anses que garantiza el envío de $120.000 millones en 12 meses para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones a partir de mayo de 2024.

Hoy 04:12

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó un acuerdo este martes con autoridades nacionales para reestablecer el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones provincial, un proceso que había sido interrumpido en el último año.

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El convenio firmado contempla transferencias que totalizan $120.000 millones, las cuales serán abonadas en un periodo de doce meses comenzando en mayo de 2024.

Este acuerdo fue rubricado en conjunto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, y tiene como objetivo principal financiar parte del déficit previsional que afecta a la provincia.

Según lo informado, el entendimiento permite la recomposición del flujo mensual de recursos, que había sido interrumpido de manera unilateral por el Gobierno nacional, en el marco de medidas adoptadas durante el año 2024.

El convenio también establece que los fondos serán transferidos como anticipo de capital, en función del ejercicio 2026, mientras que se procederá a una auditoría sobre el período 2020-2025 para determinar la deuda acumulada.

Desde el Gobierno provincial, se aclaró que este acuerdo no implica una renuncia a los reclamos judiciales en curso por los fondos adeudados, lo que subraya la importancia de la negociación en curso.

Tras la firma, Pullaro destacó que el acuerdo representa “un triunfo de todos los santafesinos” y subrayó que este avance es crucial para el reconocimiento de los recursos que corresponden a la provincia, contribuyendo así a fortalecer el sistema previsional santafesino.