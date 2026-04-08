El mundo no se cierra, se reordena

Dos fuerzas están redibujando el mapa del comercio global. La primera es la inteligencia artificial. La otra es la reconfiguración de las cadenas de valor.

Hoy 04:32

Por Daiana Fernández Molero, en diario Clarín

Argentina se abre justo cuando el mundo se cierra.” La frase se repite como verdad revelada. Pero los datos la desmienten. En 2025, con aranceles en niveles que no se veían en casi un siglo, el comercio mundial de bienes creció 4,6%, por encima del PIB global. Las importaciones de Estados Unidos y las exportaciones de China tocaron máximos históricos. El mundo no se cerró. La pregunta relevante es otra. No es si el mundo se cerró, sino cómo se está reorganizando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dos fuerzas están redibujando el mapa del comercio global. La primera es la inteligencia artificial, que suele asociarse con software y ChatGPT pero que en realidad mueve barcos: chips, servidores, cables de fibra óptica, sistemas de refrigeración para centros de datos. Según la OMC, los bienes vinculados a IA explicaron el 42% del crecimiento del comercio de mercancías en los primeros nueve meses de 2025. La segunda fuerza es la reconfiguración de las cadenas de valor. Los aranceles de Estados Unidos no destruyeron el comercio, lo redireccionaron. El déficit bilateral con China se redujo casi un tercio, pero las importaciones totales norteamericanas siguieron subiendo, ahora desde Vietnam, Taiwán y el sudeste asiático. Las cadenas rotaron. El mundo siguió comerciando. Solo cambió el mapa.

Mientras tanto, lejos de paralizarse, la diplomacia comercial se aceleró. En lo que va de 2026, la Unión Europea cerró tres acuerdos grandes con Mercosur, India y Australia. Estados Unidos negoció bilaterales con Reino Unido, Japón, Corea, Vietnam y Argentina. Las encuestas de Oxford Economics muestran que el temor empresarial a una guerra comercial global cayó a menos de la mitad del pico de 2025.

En este contexto, hay una fecha que importa: 1° de mayo de 2026. Luego de más de 25 años de negociación, el acuerdo Mercosur-Unión Europea entra en aplicación provisional. Una zona de libre comercio de 700 millones de personas que representa el 25% del PIB mundial. Es el acuerdo comercial más importante que Argentina firmó en su historia, y entra en vigor en cinco semanas. La experiencia internacional muestra que vale la pena. Según el BID, Chile aumentó su inversión europea un 278% tras firmar con la UE, Costa Rica un 368%, México un 569% desde la entrada en vigor del acuerdo. No es solo comercio: es la señal de previsibilidad que atrae inversión. Y la previsibilidad, en el comercio internacional, es clave. Es lo que mira una empresa antes de decidir dónde invertir.

Y hay un dato más. Según la OMC, nuestra región tiene el mejor pronóstico de exportaciones para 2026, empatada con Asia y muy por encima de Europa o Norteamérica. Cuando las cadenas de valor globales se reorganizan, los que tienen acuerdos firmados con mercados grandes capturan oportunidades. Los que se quedan mirando, no.

El mundo no se cierra. Se reordena. Y en ese reordenamiento, Argentina está haciendo lo que tiene que hacer. Firmar acuerdos, establecer reglas claras y apostar a competir en vez de blindarse. Después de décadas mirando el tren pasar, esta vez decidimos subirnos.