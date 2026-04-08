Estudiantes inició su camino en la Libertadores con un empate ante Independiente en Medellín

El Pincha empató 1 a 1 en el Atanasio Girardot, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Hoy 23:04

En la previa, el empate parecía negocio. Pero por cómo se dio el partido, Estudiantes de La Plata se quedó con sabor a poco tras igualar en su visita a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el arranque de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Eduardo “Cacique” Medina pegó de entrada y parecía encaminar una noche ideal. A los cuatro minutos, Tiago Palacios, la gran figura del Pincha, tomó la pelota en la medialuna y sacó un remate que, tras un desvío, terminó en el fondo de la red para abrir el marcador. Fue un inicio soñado para los platenses, que rápidamente se adueñaron del trámite.

Con la ventaja a su favor, Estudiantes manejó el ritmo del partido y generó situaciones para ampliar la diferencia, aunque le faltó precisión en los metros finales, especialmente en los pies de Cetré. El encuentro, por momentos, se volvió controlado y favorable para el León, que no sufría en defensa y parecía tener todo bajo control.

Sin embargo, en el complemento llegó el golpe inesperado. Tras un tiro de esquina, una desatención de Eric Meza permitió la aparición de Chaverra por la espalda para decretar el empate de DIM. Un descuido que cambió el desarrollo del partido y obligó al Pincha a replegarse.

A partir de ahí, el equipo argentino entendió que el punto no era un mal negocio. Resistió los intentos del conjunto colombiano, que empujó más con ganas que con ideas, y terminó sumando en una cancha siempre complicada. Pensando en un grupo exigente que también integran Cusco y Flamengo, el empate puede cobrar valor si logra hacerse fuerte en La Plata.