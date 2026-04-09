Israel mató a un alto cargo de Hezbollah en Líbano y el petróleo roza los US$ 100 por el cierre de Ormuz

El gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que atacará donde sea necesario, desoyendo el alto el fuego ordenado por el presidente norteamericano.
En el segundo día del alto el fuego en la guerra en Medio Oriente ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel asegura que mató a un alto cargo del grupo terrorista Hezbollah en Líbano.
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En este sentido, el gobierno de Benjamin Netanyahu enfatizó que atacará a sus enemigos "donde sea necesario", desoyendo de esta manera la tregua otorgada por el mandatario norteamericano. Mientras tanto, el precio del petróleo vuelve a rozar los US$ 100 por el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz llevado a cabo por Irán.
"O eligen el cese al fuego o siguen la guerra vía Israel"
Seyed Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, aseguró: "Los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas".
Y agregó: "El mundo es testigo de las masacres en el Líbano". En su mensaje, remarcó dos pasajes del anuncio de tregua que había publicado el miércoles: subrayó que la tregua era "en conjunto con aliados" y que el cese al fuego era "incluyendo Líbano".