Israel mató a un alto cargo de Hezbollah en Líbano y el petróleo roza los US$ 100 por el cierre de Ormuz

El gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que atacará donde sea necesario, desoyendo el alto el fuego ordenado por el presidente norteamericano.

Hoy 08:15

En el segundo día del alto el fuego en la guerra en Medio Oriente ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel asegura que mató a un alto cargo del grupo terrorista Hezbollah en Líbano.

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En este sentido, el gobierno de Benjamin Netanyahu enfatizó que atacará a sus enemigos "donde sea necesario", desoyendo de esta manera la tregua otorgada por el mandatario norteamericano. Mientras tanto, el precio del petróleo vuelve a rozar los US$ 100 por el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz llevado a cabo por Irán.

"O eligen el cese al fuego o siguen la guerra vía Israel"

Seyed Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, aseguró: "Los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas".

Y agregó: "El mundo es testigo de las masacres en el Líbano". En su mensaje, remarcó dos pasajes del anuncio de tregua que había publicado el miércoles: subrayó que la tregua era "en conjunto con aliados" y que el cese al fuego era "incluyendo Líbano".