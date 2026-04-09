Irán descarta limitar su programa nuclear y amenaza con “fuertes respuestas” por los ataques en Líbano

A medida que Israel continúa su ofensiva contra Hezbollah y la república islámica rechaza restringir su enriquecimiento de uranio, el frágil alto el fuego pende de un hilo.

Hoy 10:18

Irán amenazó este jueves con ataques de represalia si Israel continúa su ofensiva en el Líbano y descartó restringir su programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos, mientras el frágil acuerdo de alto el fuego de menos de 48 horas pende de un hilo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados”, declaró el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, en una entrevista con la agencia Isna.

El enriquecimiento de uranio por parte de Irán es uno de los puntos álgidos del conflicto y una de las líneas rojas que tanto Washington como Tel Aviv no parecen estar dispuestos a dejar traspasar. Después del acuerdo inicial, el presidente norteamericano, Donald Trump, insistió en que “no habrá enriquecimiento de uranio” por parte del régimen islámico y aseguró incluso que, en colaboración con Irán, Estados Unidos “desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados” tras los bombardeos norteamericanos.

Por otro lado, la república islámica insistió en que la continuación de los ataques de Israel al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano supondrán “costes explícitos y FUERTES respuestas”, amenazando con romper el acuerdo.

Washington acusa a Teherán de estar cerca de poder fabricar un arma atómica, una afirmación no corroborada por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Horas después de que se anunciara el alto el fuego –en medio de el desacuerdo sobre si el mismo incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah– Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el Líbano desde que empezó la guerra el 28 de febrero.

Tanto Washington como Teherán, que tras el anuncio del alto el fuego hicieron sendas declaraciones de victoria, parecen intentar presionarse mutuamente. Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica del régimen islámico en el conflicto. Trump, por su parte, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Sin embargo, los términos del acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si el Líbano está incluido en el alto el fuego, restan preguntas sobre cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho y qué ocurrirá con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro, entre otras.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

Ataques israelíes en el Líbano

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que al menos 203 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas en ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas del país el miércoles, cuando Israel intensificó sus ataques contra Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán.

El número de muertos fue el más alto en un solo día en el Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Irán dijo que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego, que ha dicho que incluía un alto a los combates en el Líbano. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han negado que el país fuera parte del acuerdo.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo en un mensaje en X el jueves que “las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES”.

“Apaguen el fuego de inmediato”, insistió el funcionario.

Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”.

Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, este fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por su parte, Israel dijo el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego está “al borde del colapso”.