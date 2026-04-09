Salvaje ataque en Fernández: un hombre perdió un ojo tras ser herido con un rulemán disparado con gomera

Ramón Reynaldo Véliz, de 53 años, denunció que fue atacado en dos oportunidades y que el último episodio ocurrió el 24 de marzo, cuando un proyectil impactó en su ojo derecho y le provocó la pérdida total de la visión.

Hoy 12:04

Un brutal ataque dejó a un vecino de la ciudad de Fernández sin su ojo derecho, luego de ser alcanzado por un rulemán disparado con una gomera.

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La víctima, identificada como Ramón Reynaldo Véliz, relató el dramático episodio durante una entrevista en Radio Panorama.

Según su testimonio, el violento hecho ocurrió el pasado 24 de marzo, alrededor de las 18.30 a 19 horas, cuando se encontraba cuidando unos locales ubicados frente al antiguo hospital de la ciudad.

“Me han ahondado con el rulemán la vista, me han reventado la vista derecha”, expresó el hombre, visiblemente afectado por la situación que lo dejó con secuelas permanentes.

Ataques reiterados y antecedentes

Véliz explicó que no se trató de un hecho aislado. Indicó que en oportunidades anteriores ya había sido atacado por los mismos agresores, quienes —según dijo— habrían intentado forzar un acceso en el lugar que él custodia.

“Esa vez me han partido la cabeza, me han tirado con la mitad de un ladrillo. Diez puntos me han hecho en la cabeza”, relató, al tiempo que aseguró haber realizado denuncias previas por esos episodios.

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El hombre señaló que reside en el paraje La Loma, a unos 1.700 metros de Fernández, y que se desempeñaba en tareas rurales además de cuidar los locales, actividad que ahora teme no poder continuar debido a la pérdida de la visión en uno de sus ojos.

“Ahora ya no voy a poder trabajar con la sola vista, no sé qué voy a hacer”, lamentó.

Traslado de urgencia y cirugía

Tras el ataque, el damnificado fue auxiliado por una joven que lo trasladó inicialmente al hospital local. Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según detalló, los médicos lograron extraer el rulemán incrustado en el ojo durante una operación realizada al día siguiente del ataque.

“Me operaron y me sacaron el rulemán el miércoles a las cinco de la tarde”, recordó.

Denuncias y temor por nuevas agresiones

Véliz afirmó que ya realizó al menos tres denuncias por los distintos ataques sufridos y sostuvo que los presuntos agresores continúan en libertad.

“El chango anda en la calle riéndose, diciendo que me ha dejado sin ojo y que me va a reventar el otro”, denunció con preocupación.

Además, indicó que la causa se encuentra a cargo de la fiscaldoctora Monte, mientras que expresó su temor ante posibles nuevas agresiones y pidió intervención urgente de las autoridades.

“Yo no tengo abogado, trabajo en el campo y ahora con esto no sé qué voy a hacer”, concluyó.