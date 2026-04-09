Estudiantes de El Ceibal y Monte Quemado visitaron Casa de Gobierno

Alumnos del departamento Copo participaron del programa “Conociendo mi provincia”, que promueve el contacto directo con la historia y las instituciones santiagueñas.

Hoy 15:12

En representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete Víctor Araujo recibió en Casa de Gobierno a docentes y alumnos del Agrupamiento N° 86.063 de la localidad de El Ceibal y del Instituto “San Francisco Solano” de Monte Quemado, ambas instituciones del departamento Copo.

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, una iniciativa que busca que estudiantes del interior recorran y conozcan los principales puntos históricos, culturales y turísticos de la ciudad Capital, Villa La Punta y Las Termas de Río Hondo.

Durante la jornada, los alumnos compartieron un repertorio musical y artístico, como parte de las actividades previstas en la visita.

En ese contexto, Araujo destacó la importancia de este tipo de experiencias: “Es una gran alegría recibir a los jóvenes que participan de este programa, que permite fortalecer la educación secundaria a través del conocimiento directo de nuestra historia y nuestras instituciones”.

Asimismo, remarcó el valor de la identidad provincial al señalar que “conocer la ‘Madre de Ciudades’ es también reconocernos en nuestras raíces y en nuestra identidad”.

Por último, el jefe de Gabinete valoró el rol de la comunidad educativa: “Estas experiencias son posibles gracias al compromiso de los docentes y al acompañamiento de las familias, que cumplen un papel fundamental en la formación de los estudiantes, promoviendo valores, aprendizaje y participación”.