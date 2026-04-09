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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ABR 2026 | 18º
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Se juega la segunda fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La jornada se disputará este sábado con acción en ambas zonas y un interzonal. Todas las categorías tendrán actividad desde la mañana.

Hoy 15:33

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, que se disputará íntegramente este sábado con partidos en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal.

La jornada, como es habitual, contará con partidos en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, comenzando desde las 08:00 y extendiéndose hasta el mediodía en la mayoría de los escenarios.

Zona A

Unión de Beltrán vs. Vélez
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Unión de Beltrán

Central Argentino vs. Atlético Sanidad
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Central Argentino

Defensores de Forres vs. Estudiantes Blanco
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Defensores de Forres

Villa Unión vs. Independiente de Fernández
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Villa Unión

Comercio vs. Mitre Negro
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Comercio

Güemes vs. Central Córdoba
A confirmar.

Zona B – Dr. Gerardo Zamora

Unión Santiago vs. Mitre Amarillo
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: UPCN

Sportivo Fernández vs. Agua y Energía
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Sportivo Fernández

Banfield vs. Independiente de Beltrán
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Banfield

Estudiantes Azul vs. Instituto Rojo
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Estudiantes

Sarmiento vs. Estrella Roja
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Sutiaga

Yanda vs. Atlético Forres
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Peñarol

Interzonal

Mitre vs. Instituto Amarillo
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: C.A.M N°2

TEMAS Divisiones Inferiores Liga Santiagueña de Fútbol

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