Se juega la segunda fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La jornada se disputará este sábado con acción en ambas zonas y un interzonal. Todas las categorías tendrán actividad desde la mañana.

Hoy 15:33

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, que se disputará íntegramente este sábado con partidos en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal.

La jornada, como es habitual, contará con partidos en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, comenzando desde las 08:00 y extendiéndose hasta el mediodía en la mayoría de los escenarios.

Zona A

Unión de Beltrán vs. Vélez

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Unión de Beltrán

Central Argentino vs. Atlético Sanidad

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Central Argentino

Defensores de Forres vs. Estudiantes Blanco

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Defensores de Forres

Villa Unión vs. Independiente de Fernández

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Villa Unión

Comercio vs. Mitre Negro

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Comercio

Güemes vs. Central Córdoba

A confirmar.

Zona B – Dr. Gerardo Zamora

Unión Santiago vs. Mitre Amarillo

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: UPCN

Sportivo Fernández vs. Agua y Energía

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Sportivo Fernández

Banfield vs. Independiente de Beltrán

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Banfield

Estudiantes Azul vs. Instituto Rojo

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Estudiantes

Sarmiento vs. Estrella Roja

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Sutiaga

Yanda vs. Atlético Forres

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: Peñarol

Interzonal

Mitre vs. Instituto Amarillo

Sábado 11/04

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estadio: C.A.M N°2