Se juega la segunda fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La jornada se disputará este sábado con acción en ambas zonas y un interzonal. Todas las categorías tendrán actividad desde la mañana.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, que se disputará íntegramente este sábado con partidos en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal.
La jornada, como es habitual, contará con partidos en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, comenzando desde las 08:00 y extendiéndose hasta el mediodía en la mayoría de los escenarios.
Unión de Beltrán vs. Vélez
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Unión de Beltrán
Central Argentino vs. Atlético Sanidad
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Central Argentino
Defensores de Forres vs. Estudiantes Blanco
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Defensores de Forres
Villa Unión vs. Independiente de Fernández
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Villa Unión
Comercio vs. Mitre Negro
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Comercio
Güemes vs. Central Córdoba
A confirmar.
Unión Santiago vs. Mitre Amarillo
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: UPCN
Sportivo Fernández vs. Agua y Energía
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Sportivo Fernández
Banfield vs. Independiente de Beltrán
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Banfield
Estudiantes Azul vs. Instituto Rojo
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Estudiantes
Sarmiento vs. Estrella Roja
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Sutiaga
Yanda vs. Atlético Forres
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: Peñarol
Mitre vs. Instituto Amarillo
Sábado 11/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estadio: C.A.M N°2