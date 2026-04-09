Operativos policiales en Salta resultan en 52 demoras y 2 aprehensiones

La Policía de Salta llevó a cabo operativos nocturnos en varios barrios de la capital, resultando en 52 demoras por infracciones y 2 aprehensiones por pedidos de captura.

Hoy 16:13

La Policía de Salta realizó anoche una serie de operativos de Protección Ciudadana en varios barrios de la zona norte y sudeste, incluyendo lugares como Vicente Solá, Lamadrid y Tres Cerritos.

En el transcurso de los operativos, se llevaron a cabo patrullajes estratégicos, así como controles e identificación de personas, lo que resultó en la detención de 52 personas por infracciones a la Ley 7135.

Además, se aprehendieron a 2 individuos con pedidos de captura activos, lo que subraya la efectividad de las acciones implementadas por las autoridades.

Las actuaciones fueron supervisadas y auditadas por el Centro de Coordinación Operativa, garantizando transparencia y eficacia en los procedimientos.

Estos operativos no solo se enfocan en la prevención del delito, sino que también buscan fortalecer la presencia policial en los barrios, promoviendo un entorno más seguro para los ciudadanos.

El trabajo policial incluye la colaboración con distintas áreas de seguridad, así como el fomento del contacto directo con los vecinos, lo que es fundamental para el desarrollo de tareas investigativas.

Los operativos de Protección Ciudadana son parte de un enfoque integral que busca mejorar la seguridad pública en toda la provincia, reafirmando el compromiso de la Policía de Salta con la comunidad.