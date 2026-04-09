Coudet mete mano en River: se vienen cambios para el clásico con Racing

El DT anticipó rotación tras el desgaste en la Sudamericana y piensa en variantes para visitar a la Academia. Montiel y Acuña, con chances de volver al once.

Hoy 16:35

En River Plate ya empiezan a sentir el impacto de la doble competencia. Luego del empate ante Blooming por la Copa Sudamericana, el entrenador Eduardo Coudet fue claro: “Creo que va a haber rotación”, pensando en el clásico del domingo frente a Racing Club.

El desgaste físico, acentuado por la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta en Bolivia, dejó en evidencia que el plantel necesita aire. Por eso, tras cinco partidos en su ciclo, el “Chacho” empieza a evaluar variantes para dosificar cargas en un calendario que no da respiro.

Uno de los sectores donde habría cambios es en los laterales. Gonzalo Montiel ya está recuperado de su lesión y se perfila para volver como titular, mientras que Marcos Acuña regresará tras cumplir su sanción. Ambos podrían meterse en el once en lugar de Fabricio Bustos y Matías Viña.

En defensa también habrá movimientos. Sin Lautaro Rivero por suspensión, Martínez Quarta volvería a la titularidad, acompañado por Germán Pezzella, ya recuperado, o el refuerzo Tobías Ramírez.

En ofensiva, la atención está puesta en Sebastián Driussi. El goleador del ciclo arrastra una molestia en el tobillo y es candidato a descansar ante Racing. Además, el mediocampo, con nombres como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván, también será evaluado por la carga de minutos acumulada.

Más allá de que no confirmó el equipo, Coudet ya tiene en mente administrar energías en una semana clave. River visitará a Racing, luego recibirá a Carabobo por la Copa y, días más tarde, afrontará el Superclásico frente a Boca Juniors.

Con una agenda apretada y objetivos en juego, el DT empieza a mover fichas para sostener el rendimiento sin comprometer el físico del plantel en un tramo decisivo de la temporada.