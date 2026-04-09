Por la Pascua ortodoxa Vladimir Putin decretó un alto el fuego de dos días en Ucrania

La tregua comenzará a las 16:00 horas del sábado 11 de abril y se extenderá hasta el final del domingo 12 de abril, según el comunicado difundido por el Kremlin.

Hoy 17:58

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dispuso este jueves la suspensión de los enfrentamientos armados en Ucrania durante dos días, coincidiendo con la celebración de la Pascua ortodoxa.

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De acuerdo con la orden firmada en Moscú, la pausa en los combates comenzará a las 16:00 horas del sábado 11 de abril y se extenderá hasta el final del domingo 12 de abril.

El Kremlin informó que el Estado Mayor ruso recibió instrucciones para detener las operaciones militares en todos los frentes, aunque las tropas deben permanecer alertas ante cualquier ataque o provocación.

El anuncio señala que la decisión responde a la importancia de la festividad religiosa para las comunidades de ambos países, donde la Pascua ortodoxa tiene un gran peso cultural y espiritual.

“En relación con la proximidad de la Pascua ortodoxa, se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril”, comunicó el Kremlin.

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Moscú recalcó que espera reciprocidad por parte de Ucrania.

“Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”. añade el texto.

La tregua ocurre después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, propusiera un cese de hostilidades para las fiestas pascuales.

El mandatario ucraniano señaló que Kiev está dispuesta a aceptar acuerdos siempre que no vulneren la dignidad y la soberanía nacional. Hasta el momento, Ucrania no ha emitido una respuesta oficial al nuevo anuncio de tregua formulado por Putin.

En los últimos años, ambos gobiernos han realizado propuestas de tregua durante la Pascua ortodoxa, aunque en ocasiones previas las pausas se vieron empañadas por denuncias cruzadas de violaciones y reanudación de ataques poco después de finalizar el periodo de alto el fuego.

El año anterior, el propio Putin anunció una suspensión unilateral de los ataques por la misma festividad, pero los combates se reanudaron en varias zonas apenas terminó el plazo.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado un saldo devastador. Según estimaciones internacionales, cientos de miles de personas han perdido la vida y millones han debido abandonar sus hogares desde el inicio de la invasión. El enfrentamiento se mantiene como el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones de paz, respaldadas en distintas etapas por mediadores estadounidenses y europeos, han mostrado pocos avances en los últimos meses.

Las exigencias rusas de concesiones territoriales y políticas han sido rechazadas reiteradamente por Kiev, que insiste en la integridad y autonomía del territorio ucraniano como condición no negociable.

La situación se ha visto aún más estancada tras la reciente escalada de tensiones en Medio Oriente, que ha captado la atención internacional y dificultado el progreso de los diálogos.

La Pascua ortodoxa es la festividad más importante del calendario religioso en Rusia, Ucrania y otros países de tradición cristiana oriental.

A diferencia de la Pascua católica, la fecha se determina según el calendario juliano. La celebración incluye misas nocturnas, procesiones y rituales en los templos, así como reuniones familiares, intercambio de huevos decorados y platos típicos, como el kulich y el paskha.

En tiempos de conflicto, las treguas decretadas para esta festividad buscan ofrecer un respiro temporal a la población civil y permitir la realización de las ceremonias religiosas de manera más segura.