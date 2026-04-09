Rusia entregó a Ucrania los restos de mil soldados en un nuevo canje de cuerpos

La Cruz Roja, que facilita los intercambios, advierte que miles de fallecidos permanecen sin identificar.

Hoy 17:37

Rusia entregó este jueves a Ucrania los restos de 1.000 soldados muertos en combate, mientras Kiev devolvía los cuerpos de 41 militares rusos, en uno de los pocos gestos de cooperación que subsisten entre ambos países en medio de una guerra que se extiende ya hacia su quinto año.

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La información fue confirmada por una fuente de la delegación negociadora rusa y por la Sede de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania, que publicó en redes sociales que “los cuerpos de 1.000 personas fallecidas fueron devueltos a Ucrania”. El organismo precisó que, según la parte rusa, los restos corresponden a militares ucranianos, y que una vez identificados “serán entregados a sus familias para un entierro digno”.

Imágenes difundidas por la agencia estatal rusa Ruptly mostraron a hombres con mamelucos blancos y guantes azules trasladando bolsas mortuorias desde un camión a otro vehículo, con observadores del Comité Internacional de la Cruz Roja presentes durante el procedimiento.

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Este tipo de intercambios se han convertido en una práctica regular entre Moscú y Kiev. El mes pasado, la Cruz Roja informó que facilita la devolución de aproximadamente 1.000 cuerpos por mes y que aún quedan “miles y miles” de fallecidos sin identificar. El canje anterior tuvo lugar el 26 de febrero, cuando Rusia entregó también 1.000 cuerpos y recibió los restos de 35 soldados rusos. Intercambios similares se realizaron en enero y octubre del año pasado, con proporciones semejantes.

La marcada diferencia numérica entre los cuerpos entregados por cada parte —siempre ampliamente favorable a Ucrania— ha sido explicada por expertos como consecuencia del avance ruso en el frente, que aunque lento impide a las fuerzas ucranianas recuperar a sus caídos en acción. En el marco de los acuerdos alcanzados en Estambul a mediados de 2025, Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de soldados ucranianos y recibido cerca de 200.

Kiev ha denunciado en el pasado que Moscú incluyó en entregas anteriores cuerpos de soldados rusos entre los que afirmaba eran militares ucranianos, lo que ha generado desconfianza en torno al proceso de identificación.

¿Tregua durante la Pascua ortodoxa?

El intercambio de restos mortales se produce en un momento de escaso avance diplomático. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky propuso esta semana, a través de la mediación de Estados Unidos, una pausa en los ataques a infraestructuras energéticas durante la Pascua ortodoxa, que se celebra el próximo 12 de abril. “Si Rusia está dispuesta a detener los ataques a nuestra infraestructura energética, estaremos listos para responder de igual manera”, afirmó Zelensky.

Sin embargo, el Kremlin señaló este jueves que Putin aún no ha tomado una decisión al respecto. El portavoz presidencial Dmitri Peskov indicó que “a día de hoy el comandante en jefe no ha tomado una decisión al respecto” y reiteró que Moscú considera que cualquier alto el fuego sería aprovechado por Ucrania para rearmarse.

En el pasado, Putin declaró unilateralmente una tregua de 30 horas durante la Pascua del año anterior, aunque ambas partes se acusaron mutuamente de violarla. Zelensky ha abogado consistentemente por ceses al fuego de 30 días, posición que también respaldó en su momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras tanto, los combates continúan a lo largo de los aproximadamente 1.250 kilómetros del frente. El martes, un dron ruso impactó contra un autobús en la ciudad suroriental de Nikopol durante la hora pico, matando a cuatro civiles e hiriendo a 15. “Este brutal ataque al transporte civil regular ocurrió cuando la gente simplemente iba al trabajo”, escribió el ministro del Interior ucraniano, Ihor Klymenko. Ese mismo día murieron otras cuatro personas en ataques sobre Kherson y las inmediaciones de Synelnykove, elevando el saldo de víctimas civiles a ocho.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, desató el conflicto bélico más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de soldados muertos en ambos bandos y millones de civiles desplazados.