Cuáles son las secuelas que sufrió Andrea del Boca al dejar Gran Hermano 2026 por su caída

La actriz abandonó el reality de Telefe luego de una dura caída en la cocina. Presenta lesiones en el rostro y permanece en reposo mientras evalúan si podrá regresar al juego.

Hoy 17:56

La actriz Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano 2026 tras sufrir un impactante accidente dentro de la casa que encendió la preocupación de sus compañeros y del público.

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Todo ocurrió cuando la participante se cayó en la cocina del reality y golpeó fuertemente su rostro contra el suelo. Sus gritos de dolor resonaron en toda la casa, en una escena que luego fue emitida sin censura y que generó conmoción entre los televidentes.

El conductor Santiago del Moro presentó las imágenes en la gala y despejó dudas ante versiones que circulaban en programas de espectáculos. “Es un ser humano. Podés empatizar con ella o no, te puede gustar más o menos el programa... es un ciclo donde todo se muestra”, expresó, remarcando la gravedad del episodio.

Cuáles son las secuelas del accidente

Tras el golpe, Andrea del Boca debió abandonar la competencia por razones de salud. Actualmente se encuentra en su casa, acompañada por su hija Anna Chiara del Boca, mientras avanza su recuperación.

Según se informó, la actriz presenta importantes moretones en el rostro, lesiones dentales —con piezas comprometidas— y debió recibir puntos tras la caída. El impacto fue tal que, en medio del dolor, lanzó un desesperado pedido: “Quiero a mi mamá”.

Por el momento, se evalúa su evolución para determinar si podrá regresar al programa a través del repechaje o si su salida será definitiva.

Así fue el grave accidente de Andrea Del Boca #GranHermano pic.twitter.com/O18aeh60GO — MF (@MundoFamososOk) April 9, 2026

Por qué Andrea del Boca había ingresado al reality

Antes del accidente, la protagonista de clásicas telenovelas había contado que aceptó el desafío de ingresar a Gran Hermano impulsada por su fanatismo por el formato y sus ganas de vivir una experiencia diferente.

“Esta experiencia es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, ansiedad y nervios, como cuando estás por salir a escena”, había expresado en su presentación.

Además, remarcó que dentro de la casa se mostraría tal cual es, sin personajes: “Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”.

Su repentina salida, producto de un accidente inesperado, dejó trunca una participación que prometía dar que hablar en esta edición de Gran Hermano 2026.