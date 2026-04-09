La Banda: investigan la muerte en confusas circunstancias de un niño en el barrio Los Lagos

La víctima tenía 6 años y habría fallecido como consecuencia de heridas sufridas al caer de una cama cucheta.

Hoy 11:19

Un trágico episodio conmociona a la ciudad de La Banda, donde un niño de tan solo seis años fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Los Lagos.

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El hecho se conoció cerca de las 23, cuando un hombre de 38 años alertó a los servicios de emergencia tras encontrar a su hijo en estado inconsciente dentro del domicilio. Según las primeras versiones, el pequeño habría caído de una cama cucheta sufriendo heridas de gravedad.

De inmediato, se iniciaron maniobras de reanimación en el lugar y el menor fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda). Allí, el personal médico continuó con los esfuerzos para estabilizarlo, pero lamentablemente no logró revertir el cuadro.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes que permitan determinar las causas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 56, que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.