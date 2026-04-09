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En una emotiva jornada, quedó inaugurado el Paseo José Roberto Moreno

En la localidad de Campo Nuevo, departamento Silípica, el martes 8 de abril fue inaugurado el Paseo José Roberto “Pachin” Moreno.

Hoy 11:02
Paseo en Campo Nuevo.

Entre familiares, amigos y vecinos, la comunidad se unió para rendirle un merecido homenaje en vida al héroe. “Esta iniciativa nació hace más de un año y, con la presencia de excombatientes y su presidente David Díaz, recibimos de manera sorpresiva a Pachin en un momento cargado de emoción, aplausos, lágrimas y recuerdos compartidos”, precisaron los organizadores.

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El grupo liderado por Paola y Alejandra Moreno organizó cada detalle de este emotivo acto. Virginia, encargada de la conducción, fue guiando cada paso con palabras muy emotivas. Además, la presencia de alumnos portando la bandera Provincial y Nacional le dio un marco de profundo respeto y orgullo a la bienvenida.

“Entonamos las estrofas de nuestro Himno Nacional y la canción Aurora. Luego, se bajó el telón y todos quedamos sorprendidos al descubrir el mural pintado por Rocío Olivares, a quien felicitamos por su gran talento. Agradecemos la presencia de nuestro diputado y representante del departamento, Sr. Juan Navarro, junto a su par, el diputado Martín Díaz Achaval, a quienes valoramos y agradecemos profundamente por su acompañamiento. También al referente José Navarro, quien siempre lucha por su querido Campo Nuevo, haciendo realidad uno de tantos sueños”, precisaron sobre el emotivo encuentro.

La jornada finalizó con una sencilla merienda, en la cual se compartieron risas, charlas y abrazos interminables.

Los organizadores agradecieron a todos los que hicieron posible este momento inolvidable.

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