Presentaron novedosa línea de colectivos eléctricos que serán conducidos por mujeres en la Capital

Son en total 15 unidades que fueron presentadas en el Parque del Encuentro por la intendenta Norma Fuentes y el jefe de Gabinete Víctor Araujo.

Hoy 12:16

Este jueves en el Parque del Encuentro, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, junto al Jefe de Gabinete, Víctor Araujo, presentaron la nueva flota de 15 colectivos eléctricos que comenzarán a circular en la ciudad.

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Esta iniciativa busca modernizar el transporte público bajo estándares de sustentabilidad. Los vehículos serán operados exclusivamente por empleadas municipales, promoviendo la inserción laboral de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinos.

El servicio inicia como una fase experimental. Esto permitirá al municipio evaluar el rendimiento de las unidades y realizar mejoras progresivas según la demanda de los usuarios.

La jefa comunal explicó que el recorrido actual es de tipo tentativo y busca complementar el sistema vigente sin interferir con las líneas ya concesionadas.

"El objetivo es acercar a los vecinos al centro lo más posible, evitando el corredor saturado de la Avenida Belgrano", explicó la jefa comunal.

El trazado priorizará arterias como calle Roca, Rivadavia y Urquiza, conectando los complejos habitacionales del sur y las zonas de alta demanda en el norte con los bordes del microcentro.

Para facilitar el acceso de los vecinos, se confirmó que se utilizarán las tarjetas de transporte habituales (sin necesidad de tramitar plásticos nuevos). Las paradas ya se encuentran debidamente señalizadas y se mantienen vigentes los aportes municipales para estudiantes, garantizando el beneficio del boleto para los alumnos.