Irán acusa a Israel de sabotear la diplomacia con ataques contra Líbano

El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que repetidas violaciones de Estados Unidos de sus compromisos han generado una desconfianza global hacia las acciones de Washington.

Hoy 10:35

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó los ataques israelíes contra el Líbano y los calificó como un intento deliberado de prolongar el conflicto regional y descarrilar los esfuerzos diplomáticos, informó la agencia IRNA.

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Según el medio, Araghchi abordó el tema en una llamada telefónica el miércoles con su homólogo de Chipre, Constantinos Kombos. En ese contacto, el jefe de la diplomacia iraní expuso lo que describió como el "enfoque responsable" de Teherán al aceptar propuestas de mediadores para un alto el fuego orientado a abrir el camino a negociaciones para poner fin de manera permanente a la guerra.

"Los ataques israelíes contra Líbano son un acto malvado del régimen sionista para continuar la guerra en la región y sabotear la diplomacia, cuyas consecuencias recaerán sobre Estados Unidos", afirmó Araghchi, de acuerdo con la agencia.

Asimismo, el canciller de la nación persa habló de "crímenes de guerra" cometidos por Estados Unidos e Israel durante la agresión militar contra Irán y sostuvo que todos los países tienen la responsabilidad de condenar esos hechos y exigir rendición de cuentas. En la misma línea, aludiendo al derecho internacional, subrayó la prohibición de apoyar a agresores y remarcó la responsabilidad de las partes involucradas, directa o indirectamente, en actos de agresión contra Irán.

Además, señaló que detener las operaciones militares israelíes contra Líbano formaba parte del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, un punto que también fue enfatizado por el primer ministro de Pakistán. En este sentido, Araghchi advirtió que repetidas violaciones estadounidenses de sus compromisos han generado una desconfianza global hacia las acciones de Washington.

Por su parte, Kombos, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea, dio la bienvenida al alto el fuego y subrayó la necesidad de que todas las partes lo respeten y prioricen la diplomacia.