“Estoy tranquila”: la escribana de Adorni se presentó nuevamente en Comodoro Py y defendió las operaciones

Adriana Nechevenko amplió su declaración ante el fiscal y aseguró que no hubo irregularidades en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.

Hoy 10:42

La escribana Adriana Nechevenko volvió a presentarse este jueves en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y defendió las operaciones inmobiliarias bajo análisis al sostener que fueron realizadas dentro de los parámetros habituales.

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Nechevenko se presentó a primera hora en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita, donde entregó documentación y ratificó su testimonio en el marco de la investigación judicial. Su declaración se suma a la que había brindado el día anterior, en una audiencia que se extendió por más de dos horas.

A la salida de los tribunales, la escribana evitó profundizar en detalles, pero dejó una definición contundente: “No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”.

Defensa de las operaciones

Durante su exposición, Nechevenko aseguró que no existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni y explicó que se trató de mecanismos habituales dentro del mercado.

En ese sentido, detalló que una de las compras se realizó mediante una “hipoteca por saldo de precio”, una modalidad en la que el vendedor financia parte del valor del inmueble. Según indicó, en el caso del departamento ubicado en Caballito, el funcionario abonó un adelanto de 30.000 dólares y mantiene una deuda de alrededor de 200.000 dólares, que deberá cancelar en los próximos meses sin intereses.

La escribana también sostuvo que es habitual que este tipo de operaciones se realicen con altos porcentajes de financiación y remarcó que “todas las operaciones están explicadas”.

La causa sigue en curso

En la causa también se investigan otras operaciones vinculadas a créditos privados, entre ellas una hipoteca por 100.000 dólares relacionada a otro inmueble, en la que participaron como acreedoras una ex comisaria y su hija, con devolución pactada en cuotas e intereses.

Además, las jubiladas que intervinieron como vendedoras y financiadoras en una de las operaciones fueron citadas a declarar en los próximos días, en el marco de la investigación que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados.

Consultada sobre este punto, Nechevenko evitó responder y se limitó a señalar: “Pregúntenle a él”.

La investigación, que se tramita en los tribunales federales de Retiro, continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras la escribana ratificó su postura y defendió la legalidad de las operaciones bajo análisis.