Emoción en el Colegio Nacional: alumnos le regalaron el buzo de egresados a un compañero

El joven, que vive con su abuela y tres hermanos, recibió una sorpresa que refleja valores como la solidaridad, el compañerismo y la inclusión.

Hoy 17:42

Una historia cargada de humanidad, empatía y compañerismo tuvo lugar en el Colegio Nacional "Absalón Rojas", ubicado en Moreno y Libertad, específicamente en el curso 5º 1 Biológico del turno tarde, donde un grupo de alumnos decidió, en silencio, cambiarle el final de la secundaria a uno de sus compañeros.

Thiago,un joven de excelente conducta, buenas notas y carácter tímido, está siendo criado por su abuela desde hace años. La mujer, que además tiene a cargo a sus cuatro nietos desde 2022, explicó que no contaba con los recursos suficientes para comprar el buzo de egresados.

Sin embargo, sus compañeros notaron la situación y, sin que nadie lo supiera, reunieron dinero en secreto para poder regalarle el buzo. El gesto se mantuvo en reserva hasta el momento de la entrega, que fue una verdadera sorpresa para el joven.

“Yo no lo podía comprar”, relató la abuela, visiblemente emocionada, al contar que el regalo llegó como un doble reconocimiento, ya que también había recibido una tablet otorgada por la institución.

La mujer destacó el accionar de los estudiantes, subrayando que en el curso hay chicos con distintas realidades económicas, pero que ninguno dudó en ayudar. “No hubo discriminación, no hubo diferencias. Todos pensaron en que él también tenía que tener su buzo”, expresó.

Además, remarcó que el joven es merecedor del gesto, no solo por su desempeño académico, sino también por su forma de ser. “Es muy compañero, muy respetuoso, y tiene un sueño: quiere terminar la secundaria y estudiar aviación”, contó.

La historia, busca poner en valor un mensaje claro: la solidaridad sigue presente entre los jóvenes. “Esto demuestra que no todo es violencia, que todavía existe la humanidad, el respeto y el compañerismo”, concluyó la abuela.

Un gesto simple, pero profundamente significativo, que deja en evidencia que la empatía puede marcar la diferencia en la vida de una persona.