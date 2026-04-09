Escándalo en Arabia Saudita: denuncian favoritismo para el equipo de Cristiano Ronaldo

Al-Ahli explotó contra el arbitraje tras un polémico empate y apuntó directamente a un supuesto beneficio para Al-Nassr en la pelea por el título.

Hoy 16:56

Un verdadero escándalo sacude a la Saudi Pro League. El empate 1-1 entre Al-Fayha y Al-Ahli, por la fecha 29, desató una fuerte polémica por decisiones arbitrales que, según denuncian desde el conjunto visitante, terminaron beneficiando a Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.

El partido estuvo marcado por la no sanción de tres posibles penales a favor de Al-Ahli, incluso tras revisiones del VAR, lo que generó un fuerte malestar en jugadores, cuerpo técnico y referentes históricos del club. Las acusaciones no tardaron en aparecer y apuntaron directamente a una supuesta intención de influir en la definición del campeonato.

Uno de los más duros fue Hussein Abdul Ghani, ídolo de Al-Ahli, quien aseguró que lo ocurrido fue “una catástrofe” y cuestionó incluso a la dirigencia por no solicitar árbitros extranjeros en partidos decisivos. En la misma línea se expresó Sami Al-Jaber, leyenda de Al-Hilal, quien sostuvo que el equipo fue perjudicado en favor de su principal rival en la lucha por el título.

Dentro del campo también hubo bronca. El delantero Ivan Toney, autor del gol de Al-Ahli, ironizó tras el encuentro por las decisiones arbitrales, mientras que el entrenador Matthias Jaissle reveló que sus jugadores estaban “extremadamente enfadados” y denunció comentarios inapropiados por parte del cuarto árbitro.

El club, además, emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a lo sucedido: consideró que se trató de una situación “inaceptable” que atenta contra la igualdad competitiva del torneo.

En lo deportivo, el empate dejó a Al-Ahli con 66 puntos, por detrás de Al-Hilal y a cuatro unidades del líder Al-Nassr, que además tiene un partido menos. El próximo enfrentamiento entre ambos, programado para el 28 de abril, aparece como decisivo en la pelea por el campeonato en medio de un clima cada vez más caliente.