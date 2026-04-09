Colapinto se prepara para hacer historia en Buenos Aires: Alpine presentó su Fórmula 1

El piloto argentino girará el 26 de abril en Palermo con un monoplaza histórico. “El auto de Franco está en camino”, anunció la escudería.

Hoy 17:18

El sueño está cada vez más cerca para Franco Colapinto. La escudería Alpine presentó el monoplaza con el que el joven piloto realizará una exhibición el próximo 26 de abril en Buenos Aires, en un evento que promete ser inolvidable para los fanáticos del automovilismo.

A través de sus redes sociales, el equipo francés mostró el momento en que el auto sale del taller rumbo a la Argentina. “El auto de Franco está en camino”, fue el mensaje que acompañó el video, generando gran expectativa de cara a la jornada que tendrá lugar en las calles del barrio porteño de Palermo.

Colapinto manejará un histórico Lotus E20, modelo que cuenta con una rica historia en la Fórmula 1. Este auto fue el que utilizó Kimi Räikkönen para volver al triunfo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012, tras su regreso a la categoría, en una temporada en la que terminó tercero en el campeonato.

El monoplaza, que tendrá los colores actuales de Alpine —azul y rosa—, cuenta con un motor V8 atmosférico de 2.4 litros desarrollado por Renault. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos, alcanzar los 300 km/h y girar hasta las 18.000 revoluciones por minuto, con un sonido característico que será protagonista en el circuito callejero montado sobre las avenidas Libertador y Sarmiento.

El propio Colapinto no ocultó su emoción por este evento: aseguró que será “uno de los mejores momentos de su vida” y destacó la experiencia única de manejar un Fórmula 1 en su país, algo que pocos argentinos pudieron hacer.

La exhibición también tendrá un fuerte valor histórico. En 1949, Oscar Gálvez ganó en Palermo frente a competidores europeos, mientras que en 1951 José Froilán González se impuso en una carrera sin puntos en Costanera Norte. Más cerca en el tiempo, en 2012, Daniel Ricciardo realizó una exhibición en la misma zona.

Ahora, con Colapinto como protagonista, Buenos Aires volverá a vibrar con la máxima categoría del automovilismo en un evento que promete quedar en la memoria de todos.