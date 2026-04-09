Netflix estrenó el documental de Silvina Luna: el impactante primer tráiler conmueve con imágenes inéditas

La plataforma presentó “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, una película con material grabado por la propia modelo que expone su historia más íntima y su lucha contra la violencia estética.

Hoy 17:23

Netflix sorprendió al anunciar el lanzamiento de “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, un documental que promete generar un fuerte impacto en la audiencia argentina tras la difusión de su primer tráiler, cargado de imágenes desgarradoras.

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La producción, centrada en la vida de la modelo y actriz Silvina Luna, propone un relato profundamente personal: gran parte del material fue registrado por ella misma, con el objetivo de dejar testimonio de su historia y visibilizar su verdad.

Dirigido por Nico Petrich y producido por Pampa Films junto a Studio23, el film reconstruye su recorrido artístico, pero pone el foco especialmente en sus últimos años y en la dura batalla que enfrentó.

Un relato íntimo y estremecedor

El documental se sumerge en la intimidad de Silvina Luna para retratar no solo su carrera, sino también su lucha médica, judicial y personal. A través de videos y registros inéditos, muchos grabados por ella misma, se expone un testimonio crudo que busca generar conciencia.

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella quería mostrar todo lo que le estaba pasando y que su historia sirviera para algo”, reveló su hermano, Ezequiel Luna, sobre el deseo de la modelo de transformar su experiencia en un mensaje para otros.

El foco en la violencia estética

Uno de los ejes centrales de la película es el drama que atravesó tras someterse a una intervención estética que derivó en consecuencias irreversibles. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia estética y los mandatos sociales que atraviesan a miles de personas.

A partir de su historia, el documental busca abrir el debate sobre los riesgos de este tipo de prácticas y la presión social sobre los cuerpos, mostrando el costado más humano y vulnerable de una figura que nunca dejó de luchar.

Fecha de estreno y producción

“Perfecta: La voz de Silvina Luna” se estrenará en Netflix en 2027. La producción está a cargo de Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky, consolidando un proyecto que apunta tanto al homenaje como a la reflexión.

Con un enfoque íntimo y testimonial, la película se perfila como uno de los lanzamientos más conmovedores de los próximos años, y un llamado de atención sobre las historias reales detrás de los íconos y los peligros de la violencia estética.