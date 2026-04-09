El impacto del turismo en Tucumán durante el fin de semana largo

Jorge Acosta, presidente de la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo, evaluó el crecimiento del turismo en Tucumán durante el reciente fin de semana largo, a pesar de una disminución en el gasto del turista.

Hoy 17:17

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el tercer fin de semana largo del año resultó en la movilización de 2.852.256 turistas en todo el país, generando un impacto económico directo de $ 808.198 millones en diversas categorías como alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

A pesar de que la cantidad de viajeros creció un 5,6% en comparación con 2025, se observó una disminución del gasto total en un 18,9% anual en términos reales, lo que indica un comportamiento más cauteloso entre los turistas, quienes priorizan experiencias de menor costo.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, reflejando una baja real del 8,4% respecto al año anterior. Este cambio de comportamiento sugiere que los turistas están ajustando su consumo, eligiendo experiencias gratuitas o más accesibles.

Jorge Acosta destacó que el balance fue bastante positivo, afirmando que, aunque el gasto del turista fue inferior, el aumento en el movimiento compensó esta situación. Esto se traduce en un crecimiento del interés hacia Tucumán como destino turístico.

Particularmente, en la provincia de Tucumán se observó un repunte significativo, con ocupaciones cercanas al 90% en localidades como San Javier y Tafí del Valle, atrayendo a un gran número de visitantes de provincias vecinas como Santiago del Estero y Catamarca.

Acosta también mencionó que, a diferencia de años anteriores donde Tucumán era solo un punto de paso, ahora muchos turistas eligen quedarse varios días. Sin embargo, aún hay espacio para mejorar, ya que se estima que la ocupación promedio en San Miguel de Tucumán debería ser más elevada, idealmente entre 50% y 60%.

El atractivo de la Casa Histórica de Tucumán es un factor clave que garantiza que los turistas visiten la ciudad, lo que resalta su importancia dentro del panorama turístico del norte argentino.