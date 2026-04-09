Se realizó en el Nodo Tecnológico un acto por el Día del Investigador Científico

Participaron autoridades provinciales y representantes de distintas instituciones del medio.

Hoy 19:23

El Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero (Siciyt), conformado por el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Unse, la Ucse, el Inta y el Inti, realizó un acto por el Día del Investigador Científico en el auditorio del Nodo Tecnológico.

El objetivo fue reconocer la labor de los investigadores e investigadoras y reflexionar sobre la propiedad intelectual como eje estratégico. Hubo exposiciones y reconocimientos a especialistas.

En la apertura, la mesa de autoridades estuvo conformada por el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el rector de la Ucse, Luis Lucena; el rector de la Unse, Marcelino Ledesma; el subgerente operativo NOA del Inti, Ramiro Casóliba; el director interino Inta Santiago del Estero, Guillermo Merletti; el director Inta Quimilí, Gustavo Gerlero, y el director del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del Inta, Luis Erazzú.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Gastón Vaghi Medina, quien presentó “Gestión de la propiedad intelectual y los activos intangibles en las instituciones de ciencia y tecnología”; luego fue el turno de la Ing. Agr. Mónica Cornachione con la temática “Transferencia tecnológica en mejoramiento vegetal: Obtención de un cultivar de alfalfa Inta y su registro en Inase”.

En este marco, las autoridades del Siciyt entregaron reconocimientos con la mención «Dr. Ramón Carrillo», al cumplirse 70 años del fallecimiento de este ilustre médico santiagueño. Los profesionales distinguidos por su trayectoria científica, aporte institucional e impacto en el desarrollo regional fueron: la Dra. Ileana Amelia Villavicencio (Secretaría de Ciencia y Tecnología); Dr. Raúl Gustavo Paz (Indes - Unse); Ing. Msc. Mónica Cornacchione (Inta); Ing. Graciela Hoyos (Inti); Dra. María Mercedes Tenti (Ucse) e Ing. Omar Puig (Inta Quimilí).

Acompañaron en la ceremonia el secretario del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille; el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra Gómez; el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro; entre otros representantes académicos, legisladores, de instituciones, del comité operativo del Siciyt, investigadores y público en general.