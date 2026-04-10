ATE anunció un paro nacional el 21 de abril por reclamos salariales

En ese sentido dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los van a llenar de conflictividad”. Sobre esto completó: "se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más".
Además, agregó que los estatales quieren "percibir los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios". “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.
En este sentido, Aguiar profundizó sobre las consecuencias que puede generar la estrategia de "ponerle techo a las paritarias" por parte del Gobierno: "El 2026 va a ser el año de mayor conflictividad de la era Milei. Se van a arrepentir de esta actitud".
En las últimas horas, Aguiar también apuntó contra los datos oficiales de pobreza difundidos por el INDEC y cuestionó la autonomía del organismo. “Desde que se fue Lavagna del organismo, es evidente que el Gobierno intenta meterle mano, que se puso en riesgo la independencia de ese organismo”, sostuvo.
Si bien reconoció que los controles internos ejercidos por los trabajadores permiten preservar la calidad de las estadísticas, advirtió que la canasta de consumo utilizada para las mediciones se encuentra “desactualizada” y deja fuera gastos considerados esenciales para las familias.
“Si medimos pobres y casi pobres, el 71% de los hogares en la Argentina y, traducido a personas, el 83% de las personas en este momento es pobre”, analizó el referente sindical.
Consultado sobre si su posición implica desear un deterioro de la gestión, Aguiar fue tajante: “Si le va bien a este Gobierno, nos va a ir muy mal a todos como nos está yendo. Este Gobierno no hay manera de que pueda conducir a la felicidad a nadie en la Argentina”.
El conflicto se da en el marco del actual período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. Según ATE, los aumentos otorgados por el gobierno nacional ya se ubican dos puntos por debajo de la inflación.
De acuerdo con el sindicato, los trabajadores estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei. A su vez, un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) indicó que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. En total, esto representa una pérdida de 54 billones de pesos.
En la antesala del paro convocado para el 21 de abril, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió sumarse a la movilización impulsada por los empleados de la fábrica FATE, que tendrá lugar el martes 14 en Plaza de Mayo. La protesta apunta a exigir la reapertura de la planta y manifestar el rechazo a lo que consideran una apertura indiscriminada de importaciones. “Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo”, expresó Aguiar.