Mitre y Estudiantes de Huaico Hondo repartieron puntos en el inicio de la Liga Santiagueña

Fue 0 a 0 en el marco de la fecha 1 en el predio deportivo del Aurinegro.

Hoy 18:35

Mitre y Estudiantes de Huaico Hondo empataron 0-0 en el inicio de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Zona Capital, disputado en el predio deportivo del Aurinegro.

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El Auri fue un poco más en la primera etapa, pero no logró concretar. En el complemento, el trámite se volvió más trabado y disputado, con menos espacios y pocas llegadas de peligro. Mitre terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Risso Patrón,

En la próxima jornada, Mitre visitará a Unión Santiago, mientras que Estudiantes será local frente a Güemes.

En Reserva, también hubo reparto de puntos: fue empate 2-2.

Programación completa – Fecha 1

Viernes 10

Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 2-0 Banfield

Domingo 12

Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)

Reserva 15.00 | Primera 17.00

Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Lunes 13

Güemes / Comercio (Zona Capital)

Reserva 14.30 | Primera 16.30

Martes 14

Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Miércoles 15

Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.