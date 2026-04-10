Mitre y Estudiantes de Huaico Hondo repartieron puntos en el inicio de la Liga Santiagueña

Fue 0 a 0 en el marco de la fecha 1 en el predio deportivo del Aurinegro.
Mitre y Estudiantes de Huaico Hondo empataron 0-0 en el inicio de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Zona Capital, disputado en el predio deportivo del Aurinegro.
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El Auri fue un poco más en la primera etapa, pero no logró concretar. En el complemento, el trámite se volvió más trabado y disputado, con menos espacios y pocas llegadas de peligro. Mitre terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Risso Patrón,
En la próxima jornada, Mitre visitará a Unión Santiago, mientras que Estudiantes será local frente a Güemes.
En Reserva, también hubo reparto de puntos: fue empate 2-2.
Viernes 10
Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
Vélez de San Ramón 2-0 Banfield
Domingo 12
Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)
Reserva 15.00 | Primera 17.00
Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Lunes 13
Güemes / Comercio (Zona Capital)
Reserva 14.30 | Primera 16.30
Martes 14
Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Miércoles 15
Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.