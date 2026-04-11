Sin los astronautas en la conferencia, la NASA ratificó que fue un “paso importante” hacia el regreso a la Luna

En contacto con la prensa en el Johnson Space Center, en Houston, representantes de la Agencia Espacial valoraron el trabajo del equipo técnico y coincidieron que "los retos que vendrán serán mayores".

Hoy 06:46

Tras la exitosa expedición de la nave Orion en la Misión Artemis II, responsables de la NASA destacaron este viernes a última hora el papel clave de los equipos técnicos y subrayaron que "el camino hacia la Luna avanza" aunque "los retos por delante serán mayores".

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La misión Artemis II culminó anoche una misión de 10 días que despegó de Florida el 1° de abril, durante la cual orbitó la Luna sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del programa Apolo.

Tras el regreso de la cápsula con los cuatro astronautas sanos y salvos, el administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya, se disculpó en una rueda de prensa desarrollada en el Johnson Space Center, en Houston, por la no presencia de los astronautas en la sala, pero remarcó el papel de los equipos que hicieron posible la misión.

"Escucharán a los astronautas mañana - se disculpó - , pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron", afirmó Kshatriya al reconocer la labor de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y personal de recuperación que participaron en el proyecto.

Kshatriya sostuvo que "el camino hacia la superficie lunar sigue abierto" tras este paso y que "el trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado. Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero esto creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo", remarcó.

Lori Glaze, responsable del programa Artemis, celebró el regreso seguro de la tripulación, destacó que la misión marca el inicio de una nueva etapa y adelantó que los astronautas regresarán a Houston este sábado. "Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años", señaló emocionada.

Glaze añadió que esta misión es solo el comienzo y pidió seguir atentos a los próximos pasos del programa, al señalar que será "la primera de muchas" expediciones.

También Rick Henfling, director de vuelo, destacó los resultados técnicos de la misión, y dio detalles acerca de lo que pasó con Artemis II. "La nave recorrió más de 1,13 millones de kilómetros, y llegó a alcanzar una velocidad máxima de unos 39.700 km/h", resaltó. "Fue un día verdaderamente espectacular para la NASA y todos nuestros socios internacionales", sumó valorando el apoyo de todo el equipo y de los patrocinadores.

Henfling afirmó que los astronautas de la misión se encuentran "felices, sanos y listos para regresar a Houston", donde se reunirán con los familiares.

Asimismo, el responsable del programa de sistemas terrestres de exploración de la NASA, Shawn Quinn, celebró el resultado de la misión y afirmó que "es bueno ser la NASA, es bueno ser estadounidense hoy".

Los responsables de la agencia señalaron que durante la misión se recopilaron numerosos datos sobre el escudo térmico de la cápsula Orión. El responsable del programa, Howard Hu, indicó que especialistas en escudos térmicos ya se encuentran en el buque de recuperación para analizar su estado. Se vio a la nave bastante deteriorada.

También señalaron en la conferencia que se detectó una fuga en el sistema de control de presión, que será investigada, mientras que el apagón de comunicaciones durante la reentrada, causado por el plasma que rodea a la nave, se produjo "dentro de los parámetros previstos".

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, completó la misión tras un despegue sin problemas desde Cabo Cañaveral, unas condiciones que se repitieron este viernes en el Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde la cápsula amerizó a su regreso.

La misión forma parte de un programa que tiene como objetivo el retorno de Estados Unidos a la exploración lunar tripulada: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje el administrador de la NASA.

Tras evaluaciones médicas, los cuatro astronautas serán trasladados a San Diego

Según se informó desde la NASA, tras las evaluaciones médicas pertinentes, los astronautas que amerizaron hace pocas horas serán trasladados a San Diego. Allí tendrán la elección entre pasar la noche a bordo del buque o en un hotel, antes de continuar su viaje.

También está la opción de volar directamente a Houston, donde los esperan sus familias. Pero, aún no trascendió qué decidieron.