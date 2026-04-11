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Un abogado estafó a sus clientes en más de $500 millones al sacar préstamos a sus nombres

La investigación partió con la denuncia de una de sus clientas, a quien le había pedido fotos y videos de su rostro, como así también fotos del DNI para gestionar su causa.

Hoy 14:51
Abogado detenido por estafa

Un abogado fue detenido en Quilmes, acusado de usar los datos de sus clientes para sacar créditos con sus nombres.

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Según pudo reconstruir la policía, el abogado les pedía fotos de su rostro para abrir cuentas en billeteras virtuales y sacar tarjetas de crédito. Se estima que con estas maniobras fraudulentas habría recaudado aproximadamente 500 millones de pesos.

La causa inició en enero a raíz de la denuncia por parte de una de las víctimas. Declaró que su abogado, Fernando Luis Ochoa, le había pedido fotos y videos de su cara junto con una copia de su DNI para iniciar procedimientos para la causa que lo contrató.

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Con esas imágenes Ochoa abrió cuentas en billeteras virtuales, sacó tarjetas de crédito y préstamos a nombre de la víctima. Una vez tenía acceso a las tarjetas, pedía préstamos por 20 millones de pesos y se realizaba pagos a sí mismo.

En el allanamiento descubrieron celulares, computadoras y 44 tarjetas de crédito. (Video: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

La investigación, a cargo del fiscal Ariel Rivas y la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Polícia bonaerense, detectó seis hechos con el mismo procedimiento desde septiembre de 2025.

Llevaron a cabo allanamientos en su domicilio particular y estudio jurídico, algunos empleados declararon que “notaron movimientos extraños” por parte de Ochoa. Secuestraron 44 tarjetas a nombre de otras personas y posnets, siete celulares, seis computadoras y dos carpetas con documentación de las víctimas.

Fuentes policiales determinaron que era el único que llevaba adelante las maniobras. A raíz de la suma millonaria, el fiscal ordenó la suspensión de las cuentas bancarias del imputado.

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